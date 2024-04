Az erősen felhős ég mellett főleg a nyugati tájakon lehet pár órás napsütés. Elszórtan fordul elő záporeső. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél. 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet – áll a Köpönyeg.hu vasárnapi országos előrejelzésében.

Debrecenben és környékén 13 fok lesz a maximumhőmérséklet a prognózis szerint.

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzésében azt írta, vasárnap a déli, délutáni órákban elsősorban az Északi-középhegység térségében, illetve a kb. Salgótarján-Szeged vonalának szélesebb sávjában néhol villámtevékenységre is van esély. Intenzívebb zápor vagy zivatar környezetében jégdara is előfordulhat.

Zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Hajdú-Biharra.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.