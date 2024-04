Olyannyira meggyőzően incselkedett velünk a nyár április első két hetében, hogy meglepettségünkben kedvünk lett volna egy nagy adag tölcséres fagyit nyalogatni valamelyik szabadtéri fürdő medencéje mellett. Jól tettük, hogy nem száműztük a tavaszi kabátot az ágyneműtartó mélyére, a napokban beköszönő hidegfront elfeledtette a fürdőruhát. Szeles idő ide, eső oda, de a forró napok már a láthatáron vannak. Úgyhogy kezdhetjük keresni az akciós naptejeket, és már csak azt kellene tudni, mikor nyit kedvenc fürdőnk. A pontos dátumok még kevés esetben elérhetőek az interneten, ezért portálunk utána járt, mikor hódíthatjuk meg strandpapucsostól a vármegyei strandokat.

Utánajártunk, mikor nyitnak a strandok Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mikor nyitnak a strandok?

Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta, a hajdúszoboszlói fürdőkomplexum strandja hagyományosan május elsejével nyílik meg a nagyközönség előtt. Így lesz ez 2024-ben is, a strand reggel 9-től várja a fürdőzni vágyókat, késő délután pedig egy ünnepélyes megnyitót is tartanak, ahol minden korosztály számára készülnek programokkal. Fellép a Dívák, Krisz Rudi, Deniz és Orsovai Reni, valamint DJ Yamina is.

Fazekas Lajos, az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő ügyvezetőjétől megtudtuk, a debreceni strand szabadtéri része várhatóan május utolsó hetében fog kinyitni. Ahogy minden évben, idén is könnyűzenei programmal és gyermekeknek szóló animációs műsorral várják a látogatókat, ezek részleteiről később kaphatunk tájékoztatást.

A Kerekestelepi Termálfürdőt üzemeltető DH Szerviz Kft. érdeklődésünkre közölte, a fürdő egész évben nyitva van, hiszen a téli időszakban a termálmedencék üzemelnek. Május 1-jétől azonban már a gyerekmedence és a hidegvizes strandmedence is használatba vehető.

Szabó Máté, a püspökladányi Sárrét Kincse Gyógy- és Strandfürdő vezetője a Haon érdeklődésére elmondta, a strand szabadtéri részlege április 26-ig karbantartás miatt zárva tart. A kültéri úszó- és tanmedencéket május 3-án nyitják meg a nagyközönségnek, a hagyományokhoz híven gyereknapra pedig a gyermekmedencék is elérhetőek lesznek.

Nyitás előtt karbantartás és megújulás a fürdőkben

A berettyóújfalui Bihar Termálliget Strandfürdő időjárás függvényében várhatóan a pünkösdi hétvégére, május 18-án nyitja meg a levente medencét, június 8-án pedig a fürdő teljes területe megnyithat. Erről Zámbori Péter tájékoztatta lapunkat.