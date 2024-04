Északnyugat felől mindenhol beborul az ég, és többfelé várható eső, zápor, délkeleten zivatar is. Az északnyugati szél nagy területen lesz erős, olykor viharos, mellyel kb. 15 fokkal hidegebb levegő zúdul be hazánk térségébe. Markáns lehűlés várható, napközben szinte semmit sem emelkedik a hőmérséklet – írja országos előrejelzésében a köpönyeg.hu.

Az oldal debreceni előrejelzése szerint a napi hőmérséklet 9 és 11 fok között alakul majd, a délelőtti órákban még számíthatunk napsütésre, de délutánra már borult lesz az ég és több felé csapadékra is számíthatunk Hajdú-Bihar vármegyében is.

Orvosmeteorológia:

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.