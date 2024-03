Zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést többek között Hajdú-Biharra is a HungaroMet. Mint írják, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, és jégeső is előfordulhat. Hozzátették, nagyrészt erősen felhős időre számíthatunk több helyen - nagyobb eséllyel az ország északi felén - esővel, záporesővel, helyenként zivatarral.

Felhők zavarják a napsütést

Forrás: Matey István

Az éjszaka második felében megszűnik a csapadéktevékenység, ezzel együtt a felhőzet is felszakad, és hajnalra kiderül az ég. A nyugati, délnyugati szelet erős, főként a front mentén átmenetileg viharos lökések kísérhetik, majd hajnaltájt veszít erejéből a légmozgás. Zivatarok környezetében is előfordulhat viharos lökés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között alakul, de a tartósabban derült és szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk.