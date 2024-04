Az újkertiek is pályázhatnak a debreceni panelprogramra

A körzetbejárás során elhangzott, Debrecen önkormányzata a tavalyi évben ismét elindította a panelprogramot, melyet idén újfent 500 millió forintos keretösszeggel hirdetett meg. – Idén is lehetősége van a panelház-közösségeknek a korszerűsítési támogatásra pályázni. A programban homlokzati hőszigetelésre, liftcserére és -korszerűsítésre, valamint nyílászárók cseréjére igényelhetnek támogatást a lakosok. Lehetőség van továbbá az 1990 előtt épült, minimum 12 lakásos, téglaépítésű társasházak korszerűsítésére is. Bízom benne, az újkertiek is élnek ezzel a lehetőséggel – mondta Szűcs Sándor. Hozzátette, a kérelmeket május 1. és október 31. között lehet benyújtani.

Papp László polgármester, Szűcs Sándor önkormányzati képviselő-jelölt, valamint Bordásné Gyuris Katalin, a 22-es választókerület jelenlegi képviselője

Forrás: Czinege Melinda

Bordásné Gyuris Katalin elmondta, a Borbíró tér felújítása a második legnagyobb beruházás az Újkertben, a tavalyi évben a Mikszáth Kálmán utca egy szakasza újult meg teljesen. – A munkálatok a hétvégén kezdődtek és várhatóan május 10-ig tartanak. Ez úton is kérem az itt lakók türelmét és megértését, valamint az erre közlekedőket, hogy fokozott körültekintéssel haladjanak, legyenek körültekintőek a forgalmirend-változás miatt – hívta fel a figyelmet.