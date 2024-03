A Schedl német autóipari vállalat 40 milliárd forintos beruházása nyomán 160 új munkahely jön létre Debrecenben és Kecskeméten – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten – adta hírül az MTI.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt közölte, hogy a cég zöldmezős beruházást hajt végre két helyszínen, Debrecenben és Kecskeméten is, és az újonnan létesített egységeiben kerékösszeszerelő és -szekventáló tevékenységet fog folytatni a BMW, illetve a Mercedes-Benz Magyarországon gyártott autói számára 2025-től.

A projekt értéke 40 milliárd forint, ehhez az állam kétmilliárd forintos támogatást nyújt, így segítve elő 160 új munkahely létrejöttét a két városban – tájékoztatott.

Arra is kitért, hogy az éles versenyben elnyert új beruházás tovább erősíti a német beruházói közösség vezető szerepét Magyarországon, ahol a külföldi működőtőke mintegy húsz százaléka német cégekhez köthető, az általuk foglalkoztatott emberek száma pedig meghaladja a 300 ezret.

– A beruházás a magyar-német gazdasági kapcsolatokról ismételten jó bizonyítványt állít ki, és világosan mutatja, hogy a vállalatok nem vesztették el a józan eszüket, és nem újságcikkek meg NGO-k jelentései, hanem a valóság alapján hozzák meg a döntéseiket – jelentette ki. Szijjártó Péter beszédében az elmúlt évek kiszámíthatatlanságáról és kríziseiről is beszámolt, aláhúzva, hogy ugyan rövid időn belül háromszor is megtört a világgazdasági status quo, volt egy folyamat, amely minden nehézség ellenére megállíthatatlanul tör előre: az autóipar elektromos átállása.

A legjobbak között kívánnak lenni

Kiemelte, hogy ez a technológiai forradalom új kihívás elé állítja a világgazdaság mindegyik szereplőjét, a kormányokat és a vállalkozásokat egyaránt.

Mi, magyarok, komoly ambícióval szálltunk bele ebbe az új versenybe, hiszen már az elején deklaráltuk a célunkat, hogy nemcsak részt akarunk venni ebben az új versenyben, hanem ennek a legjobbjai közé kívánunk kerülni

– közölte.

Kifejtette, hogy az autóipar átállása olyan világgazdasági korszakot hozott, amelyben a Kelet és Nyugat közötti civilizált és kulturált együttműködés minden korábbinál nagyobb jelentőséggel bír a kölcsönös egymásra utaltság miatt. Ennek kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy mindez kiválóan illeszkedik abba a kormányzati stratégiába, amelynek célja, hogy az ország a keleti és a nyugati gazdaság európai találkozási pontjává váljon.

És ez a gazdaságpolitikai stratégia meghozta eredményét a tekintetben is, hogy Magyarország hosszú évszázadok után most először nem a követője, hanem éllovasa egy, a világgazdaság jövőjét alapvetően meghatározó nagy technológiai átalakulásnak

– mondta.

A miniszter ennek alátámasztására leszögezte, hogy Németországon és Kínán kívül egyedül hazánkban van jelen gyártókapacitással mind a három német prémium autómárka, valamint a világ tíz legnagyobb, elektromos akkumulátorokat gyártó vállalata közül is már öt elkötelezte magát Magyarország mellett. – Ezek magukkal hozzák a megnövekedett beszállítói igényeket is, amelyeknek két hatása van. Az egyik, hogy újabb és újabb beszállító vállalatok érkeznek Magyarországra, illetve hogy a magyarországi kis és közepes méretű vállalatok termékei, szolgáltatásai iránt is folyamatosan nő a kereslet" - mutatott rá.

Továbbá hangsúlyozta, hogy a hazai autóipar hatalmas utat járt be az elmúlt másfél évtizedben, míg az utóbbi hat évben már rendre a világ húsz legnagyobb autóipari exportőre közé tartozott Magyarország.

– Ez a húsz ország egyébként a világ autóipari exportjának több mint 90 százalékát adja. 2022-re elértük azt is, hogy az autóipar termelési értéke 10 ezer milliárd forint fölé ment, s a tavalyi évben 11 százalékos növekedést követően már a 14 ezer milliárd forintot is megközelítette – tudatta.