Európai Falumegújítási Díj bronz fokozatát vette át Egyek a bajorországi Hofheimerlandban. – Ez mindenképpen büszkeséggel tölt el bennünket. Az eredményt meg lehetne úgy is közelíteni, hogy miért nem ezüst, miért nem arany, vagy miért nem az abszolút első díj, de inkább én úgy közelítem meg, hogy milyen jó, hogy településünk úgynevezett félkész állapotában fel tudunk mutatni annyi projektet, hogy az a bronz fokozatra elegendő volt európai szinten – fogalmazta meg véleményét Miluczky Attila polgármester a Cívishírnek. Elmondta azt is, hogy a következőkben nem tervezik részvételüket falumegújító vagy faluszépítő projektben, mivel most az önkormányzatokra nehezebb idők járnak. Inkább az eredményeik megőrzése a fő cél.

– Mi nagyon örülünk a Magyarországi Szolgáltató Önkormányzat díjnak, ezt 2019-ben kaptuk meg, és az is egy országos első helyezés volt. Nagyon örülünk a magyarországi falumegújítási díjnak ez is egy országos első helyezés volt 2022-ben. Egyelőre azt gondolom, hogy több erkölcsi visszacsatolásra nem feltétlenül van szükségünk, inkább arra kell koncentrálnunk, hogy Egyek fejlesztésének mostani félkész állapotát egésszé tudjuk fejleszteni. Ebben kulcskérdés az ipari parkunk, amelybe életet szeretnénk vinni, hogy helyben is legyenek munkahelyek és ne kelljen ingázni a településen élők sokaságának. Most körülbelül négyszázan utaznak napi szinten az otthonuk és a munkahelyük között. A további falufejlődésünk alapja tehát a munkahelyteremtés, aminek a fundamentumai az ipari parkunk révén megvannak – folytatta a faluvezető kiegészítve azzal, hogy az a fejlesztés a helyiadó-bevételen is meglátszana, nagyobb pénzügyi mozgástere lenne Egyeknek.