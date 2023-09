– Nem aggódom, hogy be fog-e telni az ipari parkunk! Az, hogy arra is megérik a helyzet, az olyan törvényszerű, minthogy a fű növekszik. Ha napsütés van, ha talaj van, jó hőmérséklet van, hogyha nedvesség, eső van, és van vetőmag, akkor ott ki fog kelni valami. Ugyanez igaz az 53 hektáros ipari parkunkra is. Megvan a teljes infrastruktúra, jogilag rendbe van minden, benne van a településrendezési és a helyi szabályozási tervben. Ez nekünk minimum öt évünkbe telt. Ezzel bármelyik beruházásnak legalább két év előnye van ahhoz képest, mintha máshol szeretnének egy zöldmezős beruházást létesíteni. Ezekkel az előnyökkel törvényszerű, hogy előbb-utóbb egy munkahelyteremtő beruházás idejön. Főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a debreceni északnyugati gazdasági övezettől 45 kilométerre vagyunk, a faluból napi szinten négyszázan ingáznak munkába. Mindez vonzó lehet minden munkahelyteremtő beruházásnak – válaszolta a Cívishír kérdésére Miluczky Attila, Egyek polgármestere. A faluvezetőt azzal keresték meg, hogy bár már jó ideje készen van az ipari parkjuk, az azonban még üres. Kik és mikor érkezhetnek oda?

– Az ipari parkunkat regisztráltuk a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél, és ezzel a környékről véleményem szerint egyedüliek vagyunk. Ennek köszönhetően a debreceni BMW- és akkumulátorgyár beruházásnak köszönhetően minden héten kapok egy megkeresést a befektetési ügynökségtől, és kérik a hozzájárulásomat, hogy kiajánlhassák a mi ipari parkunkat a potenciális érdeklődőknek. Én eddig minden egyes alkalommal azt mondtam, hogy igen – folytatta Miluczky Attila.

A polgármester azt is elmondta, hogy nem válogatnak a befektetők között, minden potenciális beruházót várnak.

Az érdeklődők között jellemzően az akkumulátorgyártáshoz szükséges különféle alkatrészek gyártói vannak; szeparátorfólia-gyártók, anód- és elektrolitgyártók, és akad köztük akkumulátorokat összeszerelő is. Van, aki autóipari beszállító akar lenni. – De nekünk igazából teljesen mindegy, hogy ki mit akar csinálni, mert az ipari park a lakott területtől másfél kilométerre van. Direkt tettük oda, hogy a lakosságot ne zavarja az ott folyó tevékenység. Az új szennyvíztisztító telepünk ugyanilyen távolságban van, és arra sem érkezett lakossági panasz.