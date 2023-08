Kiberbiztonsági kampányt indít A kulcs te vagy! címmel az idén 15 éves Médiaunió Alapítvány, a Magyar Bankszövetség és a KiberPajzs Program, hogy felhívja a figyelmet az online tér veszélyeire és a tudatosság fontosságára – számolt be a Médiaunió közleménye nyomán a Világgazdaság.

Az alapítvány és az Ipsos kutatása rámutat, hogy a magyarok többsége hiába ismeri az internetes adatvédelem alapvető technikai eszközeit, mégsem bízik az online adattárolásban. A felmérés szerint a magyarok 21,8 százaléka vált már online csalás áldozatává, a felhasználók 74 százaléka szerint pedig úgy gondolja, hogy offline nagyobb biztonságban vannak, mint ha online tárolná őket. Ez utóbbi viszont Biró Gabriella, a Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeleti Főosztályának vezetője, a KiberPajzs szakértője szerint tévedés.

A felmérés egyik további érdekessége, hogy

a válaszadók 55,7 százaléka több helyen is ugyanazt a jelszót használja.

Bíró Gabriella a kétfaktoros azonosítás fontosságára is felhívta a figyelmet: ebben az esetben nem elég a felhasználónevet és a jelszót is megadni, hanem egy, csupán a bejelentkezéskor, sms-ben vagy hitelesítő alkalmazáson keresztül megkapott kódra is szükségünk lesz.

Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkárhelyettese, a KiberPajzs szakértője többek között kiemelte: az elterjedt csalások azon alapulnak, hogy a felhasználók önként adják meg bankkártyájuk és más érzékeny rendszereik adatait, feltételezve, hogy azokat hivatalos szervek vagy a bank kéri. Azonban Sütő Ágnes szerint

ezeket az adatokat sem a bank, sem más hivatalos szerv nem kéri sosem, ha ilyet akarnak tőlünk megtudni, az szinte biztosan csalás.

Ráadásul ha a felhasználó óvatlanságból maga adja meg az adatait, az elvesztett összeget jó eséllyel nem látjuk viszont, mivel a banknak ilyen esetekben nincs kártérítési kötelezettsége – tette hozzá a szakértő.

A kampány része egy weboldal is, ahol összegyűjtötték a leggyakoribb csalások ismertetőjegyeit.