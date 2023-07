Egy hajdúböszörményi cég végezheti nettó 76 millió 987 ezer forintért a magyarhomorogi idősek otthona energetikai korszerűsítését – áll a Közbeszerzési Értesítőben.

Az önkormányzat beruházásában valósul meg az Árpád utca 47. szám alatti épület fűtési rendszerének modernizálása. Mint részletesebben írják, a kazánhelyiségben meglévő, elavult szilárd tüzelésű biotherm kazán, illetve az épületben lévő gázüzemű fűtő- és melegvíz termelő berendezések bontását követően két új, korszerű gázkazánt építenek be.

Az épület melegvíz ellátását a kazánhelyiségben elhelyezett két darab 200 literes indirekt melegvíz tároló biztosítja majd, mely a beépítésre tervezett elektromos patronokkal a tervezett napelemes rendszerről is fűthető. Az új fűtési rendszer lapradiátor hőleadókkal lesz kialakítva. Az akadálymentes fürdőszobák kialakításához a helyiségek területén új gépészeti rendszert és berendezéseket helyeznek el.

A háztartási kiserőmű hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése során 37 darab polikristályos napelem, valamint három fázisú inverter készül a kapcsolódó csövezésekkel, tetőtartókkal. A rendszer megfelelően benapozott délnyugati tetőszerkezetre kerül.

Homlokzati, padlás- és pincefödém hőszigetelés mellett a meglévő tetőszerkezet ereszszélesítése, új függőeresz- és lefolyó csatorna készítése is megvalósul, valamint az elavult fa szerkezetű homlokzati nyílászárókat új, korszerű, hőszigetelt rendszerű műanyag homlokzati nyílászárókra cserélik, ahogyan a tetősík ablakokat is, továbbá az épület délkeleti és délnyugati homlokzatán új műanyag redőnyöket építenek be.

Akadálymentes rámpa, parkoló és fürdőszobák létesítése is a projekt része.