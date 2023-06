– A legtöbben nem az órabér mértékével, hanem a munkaviszony folytonosságával számolnak a jelentkezéskor – osztotta meg portálunkkal a Fürge-Diák régióvezetője, Pályi Kiss Sándor.

A szakember szerint ennek a legfontosabb oka, hogy a 25 év alattiak havonta bruttó 433 ezer 700 forint összegig igénybe vehető SZJA-mentessége miatt a bruttó bért kapják kézhez a fiatalok.

A szervezet arra törekszik, hogy a diákok igényeihez igazodva biztosítsa számukra a munkavégzés folytonosságát, mivel a legtöbben az egész nyári szezont szeretnék végigdolgozni. Országos szinten, így a cívisvárosban is minden évben magas kereslet mutatkozik a nagyáruházak árufeltöltői és pénztáros lehetőségei iránt, Debrecenben továbbra is nagy az érdeklődés az élelmiszeripari üzemek álláslehetőségeire, a csomagolással és a vendéglátással kapcsolatos munkalehetőségekre, emellett a konyhai kisegítői és a takarítási munka is töretlenül népszerű. Azt tapasztalják, hogy jellemzően nem marad üres hely az operátori, összeszerelői és fröccsöntői pozíciók esetében sem, ez utóbbi különösen keresett a külföldi diákok körében.

A diákpiacon ma a mindenkori minimálbér, vagyis az 1334 forintos órabértől az 1800 forintosig lehet válogatni, igaz, a magasabb bér kvalifikáltabb munkavégzést kíván.

Ilyet is kínál a Fürge Diák: a szervezet elsősorban mérnökigyakornoki pozíciókra várja a jelentkezőket.

Őket sem kíméli az infláció

Bár a diákmunka „szezonális jellege” a Meló-Diák vezérigazgatója, Kott Zoltán szerint évről-évre csökken, a nyári időszakban átlagosan még mindig 40–45 százalékkal emelkedik a foglalkoztatott fiatalok száma – tudtuk meg a szervezet közleményéből.

Mint írják, a diákmunka iránti keresletet idén a rendkívül magas infláció is erősíti, és egyre többen vannak, akik alapvető szükségleteik fedezése érdekében kénytelenek munkát vállalni. A kínálat tartja a lépést a megnövekedett kereslettel: bár a kereskedelemben a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb a diákmunka-lehetőség, a vendéglátásban, a strandokon, a fesztiválokon és – döntően a szabadságolások kiváltására – az üzemekben is sok diákot várnak.

Belföldi és tengeren túli lehetőségek

A Meló-Diák összegzése azt mutatja, hogy a legjobban idén is a komolyabb szaktudáshoz kötött pozíciókban – amilyenek például a gépészmérnöki vagy az IT-munkakörök –, valamint egyes hostess-munkákkal lehet keresni, a legszerényebben pedig a telefonos és betanított fizikai munkák fizetnek. A diákok körében a legkeresettebbek a Balaton környékén, strandokon, csúszdaparkokban, vendéglátóhelyeken, fesztiválokon meghirdetett álláslehetőségek, de sok helyütt a mezőgazdasági munkák is a legnépszerűbbek közé tartoznak. Rengeteg olyan pozíció van, amelyben a „szezonalitás” nem érvényesül: számos kereskedelmi, feldolgozóipari, gyorséttermi, irodai, mozis álláshely egész évben nyitott a diákok előtt.

A magyarországi pozíciók mellett a Meló-Diák az igazán kalandvágyóknak tengerentúli munkalehetőségeket is kínál. Mint írják, a Camp America- és az Au Pair-programra az idén rekordszámban, több mint 400-an jelentkeztek. Követségi becslések szerint az idén Magyarországról összesen körülbelül 1400 utaznak az Egyesült Államokba nyári munkára J1-es vízummal.

Nem feltétel a nagykorúság

Hasonló a helyzet a Mind-Diák Szövetkezetnél is, az idén harmincéves szervezet honlapján a debreceni lehetőségek között a promóteri pozíciótól a telefonos operátorig, a kutyasétáltatástól a mérnökasszisztensi állásig rengeteg lehetőségből tudnak választani a diákok, illetve a szüleik, amennyiben a jelentkező még nem nagykorú. A Mind-Diák a központi oldalán arra is felhívja a figyelmet, hogy több munkakör betöltéséhez munkatapasztalatra nincs szükség, írásos szülői hozzájárulásra és nappali tanulói jogviszonyra viszont annál inkább, ahogy bankszámlára is a jövedelem átutalásához.

Kutyát sétáltatni, nyelvet tanítani, bevásárolni, sporteseményen bíráskodni, füvet nyírni, családi napon vagy állatmenhelyen önkénteskedni – ezeket a lehetőségeket már 15-16 éves kortól ajánlja a diákmunka-szövetkezet.

