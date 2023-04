Amerikai üzleti delegáció látogatott kedden Debrecenbe. A 24 fős csoport a Hotel Mercure-ban vett részt egy konferencián, melyet a New Jersey-i Kereskedelmi és Iparkamara szervezett. Az eseményen prezentációt tartott Barcsa Lajos alpolgármester, aki még a konferencia előtt elmondta, a küldöttség látogatása igen nagy elismerés, hiszen azt mutatja, Debrecen olyan város lett Magyarországon, amely több amerikai üzletembert is megszólíthat.

- Már évtizedek óta a National Instruments (NI) a legnagyobb amerikai cég a cívisvárosban. Ez nagyon jó példa lehet arra, hogy egy amerikai vállalat hogyan tud boldogulni a város gyártó szektorában. Továbbá egy-egy ilyen találkozó üzleti tárgyalásokat indíthat el, akár a gyártó vagy szolgáltató szektorban, akár ingatlanbefektetés vonatkozásában – hangsúlyozta.

Barcsa Lajos

Forrás: debreceni városháza

Az első misszió

A küldöttség tagja volt New Jersey állam törvényhozó testülete felsőházának szenátora, Gordon M. Johnson. Ő is részt vett a konferencián, ahol kiemelte: két éve már járt az országban, amikor is kapcsolat alakult ki a New Jersey és a Debreceni Egyetem között, továbbá párbeszéd folyik arról, hogy csereprogramot indítsanak a hallgatók és a tanárok számára.

A látogatásunkkal lehetőségünk van felmérni, hogy a New Jersey-beli vállalkozások mibe fektethetnek be Debrecenben, és ez fordítva is adott

– mutatott rá, majd arról beszélt, miért tartja vonzónak a várost befektetési szempontból. – Ez a régió és a város nagyon fejlett mezőgazdasági, illetve ipari vonalon is, és úgy gondolom, hogy az amerikai vállalkozásoknak ez mindenképp vonzó lehet – tudtuk meg a szenátortól.

Gordon M. Johnson

Forrás: debreceni városháza

A delegáció másik kiemelkedő alakja a New Jersey-i Kereskedelmi és Iparkamara (CIANJ) elnöke, Anthony Russo volt. – A New Jersey állambeli New Brunswickban, Debrecen testvérvárosában rengeteg magyar származású család él, akikkel több alkalommal is találkoztam. Ez a helyi látogatás jó alkalom arra, hogy megerősítsük a személyes kapcsolatokat, egybekötve azzal, hogy üzleti és gazdasági területen is körbenézzünk. Személyesen mehetünk ki a fejlesztési területekre, a vállalatokhoz Debrecenben és környékén – mondta el. Majd kitért arra, hogy a delegáció tagjai különböző vállalatok éléről és más beosztási státuszból érkeztek: gyártó- és kereskedelmi cégektől, vagy éppen az egészségügyi iparból.

Anthony Russo

Forrás: debreceni városháza

– Három évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem a helyi Xanga cégcsoport képviselőivel, de sosem volt alkalmam velük személyesen találkozni. Végre ez a nap is eljött, az első külföldi misszióm alatt ellátogattam hozzájuk is – fogalmazott izgatottan az elnök.

ND