Az ünnepségen elhangzott, az EcoPro Group a gyártástól az újrahasznosításig minden feladatot ellát. Áprilistól az infrastruktúra kialakítása fog történni, az engedélyeztetések után jön az építkezés, 2024-ben tervezik a különböző berendezések és gyártósorok beszerelését, így jutunk el a tömegtermelés 2025-ös elindulásához.

Lee Dongche, az EcoPro tulajdonosa, elnök-vezérigazgatója szavai szerint, mivel ez lesz az első Koreán kívüli gyár, így különleges jelentőséggel bír,

Debrecenben évente 1 millió 350 ezer elektromos autó akkumulátorához elengedő katódalapanyagot állítanak majd elő, mintegy 108 ezer tonnát.

Lee Dongche

Kyudok Hong, a Koreai Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövete kiemelte, az EcoPro a globális energia területén kiemelkedő vállalat, magas minőségű anyagokat gyárt, és az egyik legkörnyezetbarátabb vállalat Koreában.

Kyudok Hong

Heungjin Choi, a Koreai Környezetvédelmi Ipari és Technológiai Intézet igazgatója bizodalmát fejezte ki aziránt, hogy a katódanyaggyár elindulásával a két ország közötti együttműködés is aktívabb lesz. Korea már korán napirendi ponttá tette a klímaváltozásra adott válaszát, a zöld technológiákba való folyamatos befektetésnek köszönhetően sok vállalat tevékenykedik az akkumulátor- és napelemszektorban – tudatta.

Heungjin Choi

Papp László polgármester gratulált a koreai partnernek a beruházáshoz, majd kitért arra, Debrecen az elmúlt évek ipari, gazdasági fejlesztései alapján az európai elektromobilitás megkerülhetetlen és meghatározó szereplőjévé vált. Mint mondta, az elmúlt évtized gazdasági folyamatainak köszönhetően néhány éven belül az ország gazdasági, ipari súlypontja áthelyeződik Debrecenre.

– Ez a folyamat tette és teszi lehetővé, hogy a jövő iparágai helyet találjanak Debrecenben. A 21. század meghatározó szektorai, az elektromobilitás és az energiatárolás válnak a térségünk fejlődésének hajtóerejévé.

Az energiatároláshoz kapcsolódó gyártási folyamatértéklánc legfontosabb szereplői az elmúlt években Debrecent választották munkahelyteremtő beruházásaik helyszínéül, ami kiemelkedő stratégiai siker mind az ország, mind a város számára

– jelentette ki.

Papp László

Felhívta a figyelmet arra, hogy 2030-ra legalább negyedmilliárd elektromos autó fogja járni az utakat. – Nem csoda, hogy ilyen növekvő kereslet mellett kiélezett nemzetközi verseny folyik az olyan magas hozzáadott értékű gyártást folytató vállalatokért, mint amilyen az EcoPro, amely saját iparágát tekintve csúcsminőséget képvisel, kutatás-fejlesztési tevékenysége pedig kiemelkedően sikeres. Ezért örülök, és büszkeséggel tölt el, hogy végül itt, Magyarországon, Debrecenben létesül az első Dél-Koreán kívüli üzemük. Az itt gyártott alkatrészek révén közvetlenül is hozzájárulnak ahhoz, hogy mindennapi közlekedésünk tisztábbá és fenntarthatóbbá váljon a fosszilis energiák mellőzésével. 2050-re elérjük a karbonsemlegességet ezen a területen, egy élhetőbb és zöldebb világot hagyva ezáltal gyermekeinkre – húzta alá. Papp László úgy véli, néhány év múlva már mindenki számára természetes lesz, hogy a világ technológiai élvonalához tartozó vállalatok itt vannak Debrecenben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy a gyárban évente mintegy 108 ezer tonna katódanyagot fognak előállítani az Európában szokásosnál is jóval szigorúbb környezetvédelmi előírások mellett. A 280 milliárd forint értékű beruházást a kormány 30 milliárd forinttal támogatta. Beszédében emlékeztetett, három olyan esztendő van mögöttünk, melyek kétszer is teljes mértékben a feje tetejére állították a világgazdaságot. Kiemelte, a rendkívüli nehézségek közepette is megingathatatlanul tört előre az autóipar globális forradalmi megújulása. Közölte, ez egyrészt gazdasági kényszerűség, hiszen már minden szereplő annyit fektetett ebbe, hogy visszafordulni nem lehet, másrészt környezetvédelmi kényszerűség, mivel a globális károsanyag-kibocsátás 14 százaléka a közúti közlekedéshez kapcsolódik.

Ha a következő években a világ nem lesz képes átállítani a közlekedést elektromos alapúvá, akkor mindenfajta környezetvédelmi, klíma- és zöld célkitűzés csak naiv illúzió marad. Ha komolyan vesszük a környezetvédelmet, és nem politikai ideológiaiként tekintünk rá, akkor pontosan tudjuk, ma a legfontosabb feladat a közlekedés és az autóipar átállítása elektromos alapokra, ehhez elektromos autók kellenek, ezek elektromos akkumulátorok nélkül működésképtelenek

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter

Rámutatott arra is, hogy a nyugati elektromosautó-ipar teljes mértékben a keleti, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a világ tíz legnagyobb akkumulátorgyártója közül hét kínai és három dél-koreai. Leszögezte: a következő évek egyik meghatározó gazdasági folyamata ezen cégek Európába települése lesz, a kérdés pusztán az, hogy hol fogják létrehozni az új üzemeiket.

Szijjártó Péter kiemelte, a cél az, hogy Magyarországra jöjjenek.

A miniszter emlékeztetett, hogy hazánk a világranglista negyedik helyén áll az elektromos akkumulátorok gyártásában és exportjában. Hangsúlyozta, hogy ez annak köszönhető, hogy Magyarország a keleti és a nyugati vállalatok találkozási pontjává vált, erre épp az autógyártás világtérképére felkerülő Debrecen adja a legjobb példát. – A kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet fejlesztéséhez eddig 140 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztésekről hozott döntést, és előkészítés alatt van további 360 milliárd forintnyi fejlesztés – emelte ki. Kitért arra is, hogy a magyar-dél-koreai kereskedelmi forgalom tavaly 37 százalékos bővülés után megközelítette a hétmilliárd dollárt, és ezzel hatalmas rekordot döntött. A kelet-ázsiai ország vállalatai pedig mára a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban.

