Annyit kell vállalni, amit el is bír egy gazda

Szólláth Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar megyei elnöke (NAK HBM-i) nyilatkozott az új KAP támogatási rendszerről portálunknak. Elmondta, egy teljesen új támogatási szisztéma fog kialakulni Magyarországon.

– Mind a falugazdászoknak, mind pedig a gazdasági társadalom nagy részének ismeretlen és új alapelveken nyugszik az egész rendszer. Komoly kihívásnak nézünk elébe, viszont alapvetően az egyik legfontosabb, hogy különböző vállalásokat tehetnek a gazdák, és ezekhez eltérő mértékű támogatások társulnak. Ha teljesíti ezeket a gazda, akkor kapja meg a finanszírozásokat – magyarázta. Majd hangsúlyozta, fontos, hogy olyat vállaljanak el a gazdák, amit tudnak is teljesíteni, ebben lesz majd nagy szerepe a falugazdászoknak: egy-egy esetben olyan támogatási formát javasoljanak a gazdának, amire ő képes, és megfeleljen az elvárásoknak.

Szólláth Tibor a Haonnak kitért arra is, hogy péntek délután megalakult a női tagozata a MAGOSZ-nak itt Hajdú-Bihar vármegyében, amit öröm volt látni, főleg, hogy fiatal hölgyek is csatlakozhat mindehhez. – A vármegye rendkívül jó helyzetben van, minden tekintetben a legjobb, legerősebb agrár vármegyék közé tartozunk. Itt vagyunk a Debreceni Egyetem Agrár Campusán, ahol a tudásnak a magja van. A következő időszakban mindez fel fog értékelődni, hiszen teljesen átalakul az agrárium: digitalizálódik és automatizálódik a mezőgazdaság is – emelte ki a NAK HBM-i szervezetének elnöke.

Ezt erősítette meg a Hajdu Online-nak Harsányi Endre a Debreceni Egyetem Agrár- és Élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes is, aki rámutatott, nagy az érdeklődés a fiatalok körében a mezőgazdasági szakok iránt. Többek között kiemelte az élelmiszermérnöki, a víz- és környezet gazdálkodás, illetve a precíziós mezőgazdasági mérnök szakokat. Elmondta, jövőre szeretnének elindítani egy ökológiai gazdálkodási alapszakot is, ami jelen esetben például a konferencia témájához is illeszkedik.

– A gazdálkodókkal való kapcsolattartásnak egy fontos része ez a mai nap, illetve a közös agrárpolitikáról, a vidékfejlesztési lehetőségekről így lehet a gazdálkodókat a leginkább tájékoztatni, egy ilyen fórum keretén belül. Azt gondolom, hogy egy modern gazdálkodónak már nincs szüksége arra, hogy fizikai erőt használjon, inkább az informatikai ismeretek magasabb szintű elsajátítására van szükség, hiszen az automatizált gépeken a beállításokat, informatikai és elméleti szinten szükséges ismerni – tudtuk meg Harsányi Endrétől.

ND