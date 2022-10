A találkozón kutatók, oktatók, és növényvédelmi szakemberek osztják meg tapasztalataikat többek között a növénykórtan és gyombiológia, a növényvédelmi állattan és integrált növényvédelem témakörében. – Nem lehet eleget hangsúlyozni, milyen feladatok várnak ma a mezőgazdaságra. Nagy kihívás, hogyan lehet termelni kevesebből, illetve ami megterem, azt meg is kell tudni védeni. Ez kulcsfontosságú feladat – hangsúlyozta dr. Stündl László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja a kétnapos rendezvény megnyitóján.

Dr. Stündl László

– Nyílik a világ, egyre több külföldi hallgató tiszteli meg karunkat azzal, hogy itt szeretne diplomát szerezni. Örülök annak, hogy külföldi növényorvosi mesterszakos és PhD hallgatóink is vannak, mert ez mutatja, hogy az egyetem nem csak kutatási, hanem oktatási vonalon is nyit külföld felé – fogalmazott dr. Stündl László dékán, majd hozzátette: a rendezvény már nemzetközi színtéren is elismert.

Gyomnövényeink a biotikus és abiotikus stresszekhez való jó alkalmazkodó képességük révén jelentős „túlélői” a különböző termesztéstechnológiai és növényvédelmi eljárásoknak. Dr. Kazinczi Gabriella, a MATE Növényvédelmi Intézetének egyetemi tanára szerint az ellenük történő hatékony védekezést megnehezíti a fajok közötti és a fajon belüli diverzitásuk. A gyomnövények különböző „stratégiákat” fejlesztenek ki – térben és időben egyaránt – hosszú távú túlélésükhöz. Napjaink egyik legégetőbb problémája a gyomirtószer-ellenálló biotípusok megjelenése és világszerte történő intenzív terjedése. Ennek megfékezésére csak az integrált gyomszabályozási módszerek tudatos alkalmazásával van lehetőség.

Dr. Stündl László dékán és dr. K. Szabó Mihály

Dr. K. Szabó Mihály növényvédelmi szakmérnök egy 325 gyomnövényfaj magtételéből álló gyűjteményt adományozott az egyetem részére Siófokon a Gyomismereti és Gyomkutató Társaság konferenciáján. A gyommaggyűjtemény hasznos oktatási segédanyagot képez a hallgatók számára. A székház emeletén ebből a kollekcióból láthattak egy kis ízelítőt a résztvevők. Köszönetképpen, valamint önzetlen támogatása elismeréseként a szakember a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Mecénása Díjat vehette át a Kar dékánjától.

