– Egy felsőoktatási intézmény életében nagyon fontos a munkaerőpiaci szereplőkkel való kapcsolattartás. Lényeges, hogy az egyetemen dolgozó kollégák naprakész ismeretekkel rendelkezzenek, illetve hallgatóink közvetlenül a vállalati szféra képviselőitől is kapjanak ismereteket. A kar életében ez a terület mindig is kiemelt szerepet kapott. A Debreceni Egyetemen a vállalati együttműködéseknek különböző platformjai és színterei léteznek. Több esetben céges partnereink egy-egy tanóra erejéig bekapcsolódnak az oktatásba, vagy a záróbizottság tagjai között szerepelnek. A mai rendezvényhez hasonló workshopok, fórumok is ezeket a kapcsolatokat igyekeznek erősíteni – hangsúlyozta prof. dr. Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudomány Karának dékánja.

A rendezvényen adták át a HR Mester Nívó Díjakat. Az elismerés az emberierőforrás-gazdálkodás területén a kutatómunkában kimagasló teljesítményt elért mesterszakos hallgatók elismerésére szolgál. A díjat a Debreceni Egyetem GTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége alapította. Az országosan meghirdetett pályázatra az elmúlt tanévben megvédett, HR témában készült diplomadolgozattal lehetett jelentkezni. Az első díjat Czeily Tibor, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója a „Játékosítás, mint alternatív technológia bevezetése a HR-ben” témájú munkájáért kapta. Dr. Hegedűs Henrik, a HSZOSZ főtitkára hozzátette, hogy a díj a szakmai szervezet etikai és erkölcsi értékét is növeli.

