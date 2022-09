Drágult a debreceni önkormányzat vagyonának biztosítása ez értéknövekedés következtében – erről a szeptember 19-ei Közbeszerzési Értesítőben jelent meg közlés.

A város az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-nél 2021. szeptember 30-án vagyon és kombinált felelősségbiztosítási szerződést kötött 2021. október 1-jétől 2024. szeptember 30-ig tartó időszakra, 140 milliárd 330 millió 710 ezer forint vagyonértékre. Ez az összeg a 2021. év első negyedéves állapotot tükrözte.

Az azóta eltelt időszakban különböző ingatlanokat kellett be-, illetve kivonni a biztosítotti körből. Így az időközben átadott Csokonai Fórumot, két Kishegyesi úti ingatlant, a Sziget-kék Tematikus Parkot is biztosították, míg a volt Váci Kollégium ingatlanát értékesítették, így azt kivonták a biztosítás alól. A módosítással az eredeti nettó 26 millió 536 ezer forintos összeg 27 millió 608 ezer forintra nőtt. A biztosítás kiterjed a különböző káresetekre; köztük tűz, villámcsapás, vihar, ár- és belvíz, járművek okozta károkra, de olyan extrém lehetőségekre is, mint például kőomlás, földcsuszamlás, robbanás.

