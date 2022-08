Megtérülő beruházás

Az övezetben jelenleg csaknem 1300 ember dolgozik, ez a szám ráadásul folyamatosan nőni fog. Az új útszakasznak köszönhetően az autóbuszok is szabályosan, fordulók nélkül haladhatnak majd át a területen, a munkavállalók szempontjából jobban integrálva a déli ipari területet a város közlekedési rendszeréhez. Ráadásul, ahogy a sajtótájékoztatón elhangzott, további nagy beruházások, ezáltal pedig közlekedési és infrastrukturális szempontból is újabb fejlesztések várhatóak (például a Déli Ipari Park legdélebbi bejáratánál is lesz körforgalom, összesen pedig 3 bejáraton keresztül lehet majd megközelíteni a gazdasági övezetet, amely a környező forgalmat is arányosabban oszthatja el). Papp László úgy fogalmazott, reményei szerint a több mint 700 hektáron fekvő ipari park 2-3 éven belül meg is telhet.

Pósán László országgyűlési képviselő

Forrás: Czinege Melinda

Pósán László országgyűlési képviselő szerint az átadott útszakasz és maga a beruházás a város építkezésének fundamentuma. – Ha jönnek ide cégek, munkát adnak az embereknek, bevételt termelnek a városnak, mely bevételt a mindennapi élet könnyebbé, modernebbé tételére lehet fordítani. Ehhez viszont kell egy olyan infrastrukturális háttér, ami megteremti ezt a rendszert – mondta, hangsúlyozva, Debrecen régóta szisztematikusan, jól végiggondolt stratégia mentén építkezik, fejleszti a várost.

PSZ