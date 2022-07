A beruházást pénteken adták át hivatalosan. A hajdú-bihari községben korábban évtizedekig működött tésztaüzem, sőt, a nyolcvanas években óriási foglalkoztató és monopólium volt a térségben. A helyben készült házi jellegű tésztát bel- és külföldön egyaránt értékesítették. Az üzem hanyatlása a '90-es évek végére, a 2000-es évek elejére tehető, a gazdasági válság és a tulajdonosi szerkezet megváltozása rossz hatással volt az üzemre, ami végül 2012-ben bezárta a kapuit.

Két évvel később támogatási forrásból sikerült az újbóli induláshoz felújítani az épület alsó szintjét, és a termeléshez szükséges gépeket megvásárolni. Az önkormányzat a Gazdaságélénkítő Programnak köszönhetően most a teljes épületet felújította, mindhárom szintjét bevonta a termelésbe, s bővítette az üzem kapacitását.

A beruházás pénteki átadóján Kovács Miklós polgármester elmondta, a projekt kapcsán a legfőbb cél az egykor messze földön híres tészta becsületének, régi hírnevének a helyreállítása. Kiemelte, hogy öt membernek ad munkát helyben a tésztagyár, ami így élhetőbbé tette Bárándot, hiszen a helyi munkalehetőség népességmegtartó erővel bír.

A válsággal járó kényszerek hatására sokan eltávolodtak a munkavégzéstől, s óriási erőfeszítés volt a munkavállalói habitus helyreállítása

– erre emlékeztetett Bodó Sándor országgyűlési képviselő. Hozzátette, hogy az értékteremtő közfoglalkoztatási programok jelentős előrelépést hoztak a cél elérésében.

Előny az önellátás

Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár köszöntőjében kifejtette, hogy a Gazdaságélénkítő Programmal – amit 2022-ben is folytatnak – olyan településeket segítenek, ahol a tartós munkanélküliek aránya magasabb, Hajdú-Bihar megyében 39 ilyen van. Kifejette, folyamatosan dolgoznak azon, hogy újabb és újabb támogatásokkal segítsék ezen falvakat, városokat. – Mintegy két és fél milliárd forintot a Magyar Falu Program keretéből elkülönítünk ezen települések fejlesztésére, illetve elindult egy GINOP-program, ami a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseit támogatja – ismertette.

A helyettes államtitkár a rövid ellátási lánc jelentőségére is felhívta a figyelmet, tekintettel a jelenlegi gazdasági helyzetre. Szavai szerint most felértékelődik az önellátás képessége. Kitért a hazai foglalkoztatáspolitikában végbemenő változásra is. Mint mondta, az elmúlt években erős csökkenés tapasztalható a munkanélküliek számában, s ez a megyei mutatókban is láthatóvá vált.

Hamarosan indulnak a megyei foglalkoztatási paktumok, amelyek több ezer embernek nyújtanak segítséget az elhelyezkedésben

– emelte ki Pajna Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke. Szerinte fontos megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek a piaci foglalkoztatást megjelenítik, hiszen szavai szerint a munkában a jövő van.

