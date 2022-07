Nyár közepén már jól látható, hogy a hajdú-bihariak számára melyek azok a bel- és külföldi nyaralóhelyek, ahol a legtöbben kívánják kipihenni az elmúlt időszak fáradalmait. Szántai Judit utazásszervezőt kérdeztük meg: időn nőtt-e a magyarok utazási kedve? – A foglalások számát nem konkrétan az elmúlt évekhez hasonlítom, ha statisztikát készítek, hanem a 2019-es számokhoz, ugyanis az elmúlt két év a világjárvány miatt nem mérvadó. A 2019-es év szuper esztendő volt, ahhoz hasonlítva 30 százalékkal több foglalást bonyolítottam az idei évben, ami óriási dolog számunkra. Kijelenthető, aki él és mozog, mind utazni kíván, ez már látszott az előfoglalásokból – fogalmazott. Hozzátette, a felkapott üdülőhelyek jelenleg is azok, ahová a debreceni reptérről indítottak chartert.

Eger és környéke

Mint megtudtuk, ha belföldről beszélünk, akkor máig a legközkedveltebb Eger és környéke azok körében, akik náluk foglalnak. Szántai Judit megjegyezte, ha egy pár augusztus közepén egy hetet Eger környékén akar pihenni és egyéb plusz szolgáltatásokat (félpanziós ellátás, wellness) is igénybe kíván venni, akkor hozzávetőleg 550 ezer forintot kell kifizetniük. – Ha családosok keresnek vakációs helyszínt, akkor a legtöbben a két közkedvelt tavunk, a Tisza-tó vagy a Balaton környékén szeretnének megszállni. A Tisza-tó környékén vannak apartmanok, hotelek, és ha az utóbbi mellett döntünk, akkor páronként (6 éjszaka, félpanzió és wellness) csaknem 470 ezer forintba fog kerülni a pihenés – jegyezte meg. Továbbá elmondta, ha családosan érkezünk a környékre, és hotelben szeretnénk megszállni, akkor egy négyfős család közel 1 millió forintot fizet a szállásért és a félpanzióért erre az időintervallumra.

Imádjuk Törökországot

Az idei év abszolút slágere Törökország. Minden hazánkból induló gép teljes kapacitással megy a szezon kezdete óta. – Eltűnt a régi jó „last minute”, mert nincsenek vagy alig akadnak szabad helyek – mondta Szántai Judit. De miért Törökország? – A törökök vendégszeretete kifogástalan, az ellátás a hoteleikben felülmúlhatatlan és az éghajlat is kitűnő. Kirándulási lehetőségek, fakultatív programok minden szervezett utazás keretében elérhetőek. Törökországban közkedveltek a hajókirándulások, illetve többek közt a mecsetek és bazárok látogatása – mondta.

Szántai Judit kitért arra, hogy az idei év nemcsak a rengeteg foglalás miatt volt szokatlan, hanem az utólagos emelések időszaka miatt is. Árfolyamváltozásra, kerozinpótdíjra hivatkozva utólagosan módosultak az utazási szerződéses árak. – Nálunk nem volt példa visszamondásra, az utasok megértették ezt a különleges helyzetet, amibe a szervezők kerültek, és kifizették az utólagos árkülönbözetet, ami körülbelül 8 százalékos volt – hangsúlyozta. Hozzátéve, a legerősebb hónapok egyértelműen a június, július és az augusztus, viszont már most futnak be foglalási az őszre is. Ebben az időszakban felkapott helyek: Egyiptom, Tunézia, Kanári-szigetek és a körutazások.

Hajdúszoboszló az élen

A Magyar Turisztikai Ügynökség hivatalos adatai szerint 2022 első félévében Hajdúszoboszló több mint 400 ezer realizált vendégéjszakával vezeti az országos listát a vidéki települések között. Szoboszlót követi Hévíz 385 ezer vendégéjszakával; mintegy 100 ezer vendégéjszakával következik Siófok és Balatonfüred. A témával kapcsolatban megkerestük Lévay Enikőt, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment Iroda ügyvezetőjét, aki megosztotta lapunkkal:

az év első felében a szállodák iránt volt nagyobb érdeklődés, elsősorban a hétvégékre érkeztek a vendégek. Jelenleg a magánszálláshelyektől a szállodákig minden szálláshely keresett és már jellemző a hosszabb, 4-5 éjszakás tartózkodási idő.

Tehát már nem hétvégére érkeznek a látogatók, hanem kifejezetten nyaralni, hosszabb időt eltölteni. A vendégek zöme belföldi, de ahogy haladtunk a nyárban, egyre nőtt a külföldiek száma is – mondta. Kiemelte, nagyon sokszínű a külföldi vendégpaletta: elsősorban Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából, Csehországból, Németországból, Moldovából érkeznek hozzájuk.

