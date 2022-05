Remekül szerepeltek a Debreceni Szakképzési Centrum tanulói a Szakma Sztár Fesztivál 2022-n: három tanuló 1. helyezést, hatan 2. helyezést, hárman pedig 3. helyezést értek el. A fesztivállal egy időben rendezték az EuroSkills nemzetközi szakmai verseny magyarországi válogatóját is, melyen a centrum egyik diákja informatikairendszer-üzemeltető szakmában az 1. helyen végzett. A díjazottak lapunknak nyilatkoztak az esemény kapcsán.

Sokan továbbfejlődnének

Kovács János első helyezést ért el a húsipari termékgyártó szakmában, a DSZC Irinyi János Technikum növendékeként. Mint mondta, szeretne a képzés után is továbbtanulni, majd saját boltot, vállalkozást nyitni. Iskolatársa, Piroska Dániel ugyanebben a kategóriában második lett. Úgy fogalmazott, egyelőre az érettségi van tervben számára, azonban később, némi munkaköri tapasztalat után szeretne mestervizsgát tenni és egyéni vállalkozást indítani. Ha élelmiszeripar, Lakatos Alex teljesítménye mellett sem mehetünk el szó nélkül: pék szakmában 2. helyezést ért el, szintén az Irinyi János Technikum diákjaként.

Szeretném továbbfejleszteni magamat, érettségizni, majd pékmesterré válva tevékenykedni a szakmámban

– fejtette ki.

A központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő szakmában is volt mire büszkének lennie a szakképzési centrumnak. A DSZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola növendékei közül Kupás Balázs első, míg Molnár Levente második helyezést ért el. Előbbi nemcsak az intézményét, de a családját is boldoggá tette elért sikerével, hiszen szakoktatója nem más, mint a keresztapja volt.

Molnár Levente szintén örömét fejezte ki a helyezés miatt. Mint mondta, szeretne az épületgépész szakmában minden téren élre törni. – Az elektronikától a hűtőklímán, központi fűtésen át a légtechnikáig az összes szakág tudását elsajátítanám, hogy később saját céget üzemeltetve mindenre rálássak.

Németh Dávid 2., míg Boldizsár Adrián 3. helyezett lett ipari gépész szakmában a DSZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium nevezői közül. Előbbi fiatal az emelt szintű érettségit követően mérnökként szeretne továbbtanulni. Utóbbi pedig további tapasztalatok megszerzését és tudása fejlesztését tűzte ki célul, gépészmérnökként képzeli el magát.

Mikulás Péter Marcell első lett informatikairendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakmában a DSZC Mech­wart András Gépipari és Informatikai Technikumból. – Szerintem ez a szakma mindenképpen egy lépcsőfok lesz számomra a jövőben. Tervezek az informatikai hálózatokkal, szolgáltatásokkal a jövőben is dolgozni, de egyelőre további tudást építenék hozzá. Az egyetem után tapasztalatszerzésként egy nagyobb multicéghez vagy egy kisebb, fejlett vállalkozáshoz mennék szívesen, ezt követően pedig saját vállalkozásba kezdenék – mondta.

Mikulás Péter Marcell | Forrás: Napló-archív

Iskolatársa, Dér Zsombor Zsolt a 3. helyezést érte el ugyanezen szakmában. Szintén az egyetemi tanulmányokat tűzte ki célul, és szoftverfejlesztővé szeretne válni.

Rábai Károly Tamás vegyésztechnikusi szakmában 2. helyen végzett, a DSZC Vegyipari Technikum diákjaként. Az egyetemi évek után kutatóvegyészként tevékenykedne.

A díjazottak közül Biri Miklós (műszaki informatikus szakma, 3. helyezett), a DSZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum növendéke nem nyilatkozott lapunknak. Szabó Ervin Tamás (villanyszerelő szakma, 2. helyezett – DSZC Beregszászi Pál Technikum) egyéb teendői miatt nem tudott a fotózáskor jelen lenni, de örömét fejezte ki a versenyen elért eredményével kapcsolatban. – Örülök annak, hogy a verseny keretein belül meg tudtam szerezni ezt a szakmát. Villanyszereléssel, PLC-programozással szeretnék foglalkozni a jövőben – fogalmazott.

Szabó Ervin | Forrás: Szabó Ervin-archív

File Tibor József, a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum tanulója a díjazottak közül is kiemelkedett, ugyanis az EuroSkills nemzetközi megmérettetés válogatóján első helyezést ért el rendszer-üzemeltető szakmában, és a World­Skills Hungary jóvoltából egy éven át készül majd a külföldi versenyre.

Remekül felkészítenek minket. Fél évig otthon, majd fél éven keresztül teljes munkaidőben napi 8 órában gyakorolunk. A programozás érdekel leginkább. Úgy érzem, a szakmámban jó vagyok, de üzletvezetőként nem tudom elképzelni magamat, így egy nagy cég tagjává szívesebben válnék, minthogy saját vállalkozást indítsak

– emelte ki.

Újragondolt formula

Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja úgy fogalmazott,

valahol az 1990-es évek elején megtört a szakképzés lendülete, ám azt mára sikerült pozitív irányba fordítani.

– A rendszerváltással párhuzamosan gazdasági szerkezetváltás következett be, ami társadalmi bizonytalanságot, hatalmas munkanélküliséget eredményezett. Sokan a felsőoktatásban maradtak huzamosabb ideig, későn kikerülve a munkaerőpiacra. Egy olyan paradigmaváltás történt, amely mind gazdasági, mind társadalmi, erkölcsi szempontból másodrangúvá süllyesztette a szakképzést. 2015–16 környékén azt láttuk, a gazdaság magára talált, elindult egy növekedés, de a nagy „szakik” közül – akiket korábban kiképeztek – többen nyugdíjba vonultak. Egy dinamikus gazdaságban nem volt elég felkészült szakember, így újra kellett értelmezni országosan a szakképzés helyzetét. A rendszer új törvényi keretet kapott, bizonyos motivációs elemekkel kibővülve – mondta, utalva arra, hogy a szakképzési ösztöndíjrendszert reaktiválták.

Tirpák Zsolt | Forrás: Napló-archív

Karrierutat, jövőképet adnak

– Ezzel párhuzamosan a régiónk kedvező gazdasági környezetté vált, ahol valóban fel tudunk vázolni egy karrier­utat a szakképzésbe jelentkező gyermekek számára. Meg tudjuk mutatni nekik, miért jó szakmát tanulni, és hogy hová juthatnak el az adott szakma elsajátítása által. Jövőképet, stabil anyagi háttérrel kecsegtető biztos munkalehetőséget nyújtva ezáltal – hangsúlyozta.

A kancellár szerint technológiailag is nagy váltás jellemzi az üzemi környezetet, így a magas tudás, hozzáadott érték elengedhetetlen, ehhez pedig képzett szakemberekre van szükség.

– Hiába vannak robotok, high-tech technológia, megfelelő munkaerő nélkül nem fogják tudni működtetni. Fontos kiemelni, hogy a szakmatanulás mára már nem másodrangú, hanem elegáns tevékenységgé vált. Ezt pedig a fiatalok is felismerték, a szakmák és a képzés népszerűsítése tehát eredményhez vezetett. A centrum 2015-ös megalakulásakor 7500 diákunk volt. Mára csaknem 11 ezer fős a tanulói közösségünk. Nem mellesleg aki szakmát választ, jól alapozza meg adott esetben a felsőoktatási tanulmányait is. Hiszen az új szakképzési rendszerben mérnöki kapcsolódási pontok vannak. Az azonos ágazatból könnyebb bejutni a felsőoktatásba, lépés­előnybe kerülnek a fiatalok, nemcsak adminisztratív, de szakmai értelemben is. Ha valaki például a mi szakképzési rendszerünkben gépésztechnikusként végez, akkor a Debreceni Egyetemen gépész­mérnökként tudja folytatni a tanulmányait, akár oklevestechnikus-képzésben is. Mit is jelent ez? Már a technikusi képzés alatt átadunk olyan tartalmakat, amelyek a felsőoktatás részét képezik, ezzel az ottani tanulmányi időt is megrövidítjük. Ráadásul releváns gyakorlati, üzemi tapasztalatot szereznek a mérnöki képzésben részt venni vágyók – összegezte a Tirpák Zsolt. Kitért továbbá arra is, alapvetően a mai generációra jellemző, hogy szeret önálló és önmegvalósító lenni. Ez pedig sikereket generálhat, hiszen a lehetőség adott, és bizonyos szakmákban kifejezetten nagy a vállalkozói kedv.

Péter Szabolcs