Újabb mérföldkőhöz érkezett a hajdúszoboszlói önkormányzat a multifunkcionális rendezvényközpont létesítése kapcsán. Kedd délelőtt írta alá a feltételes kivitelezési szerződést Czeglédi Gyula polgármester és Katona Imre, a feltételes közbeszerzésen nyertes ajánlatot tevő Aqua-Generál Kft. ügyvezető-tulajdonosa. A szerződés akkor lép életbe, ha 180 napon belül rendelkezésre áll a megépítéshez szükséges forrás, ami jelen állás szerint 22 milliárd 840 millió forint – ezzel az összeggel nyerte meg a helyi cég a nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű beruházást. Az első elképzelések szerint 8 milliárd forintból épült volna meg a konferenciákat, sporteseményeket és egyéb rendezvényeket is fogadni tudó létesítmény, azonban az építőanyagárak emelkedése és egyéb tényezők miatt ezt az összeget már jócskán túlszárnyalták.

Így nézhet majd ki az épület

A szerződés aláírásán jelen volt Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki a Napló kérésére felidézte, miért kiemelten fontos, hogy megvalósuljon Hajdúszoboszló legnagyobb beruházása. A város közösségének szüksége volt erre a fejlesztésre, hiszen korlátozott befogadóképességű terek állnak rendelkezésre a városban. Hajdúszoboszlóra mindenki méltán egy nagyon híres fürdőhelyként tekint, de a konferenciaturizmus tekintetében nem biztos, hogy a nagyobb létszámú igényeket ki tudjuk itt szolgálni – mutatott rá, hozzátéve, hogy teremsportnak is szerettek volna megfelelő teret biztosítani. Hangsúlyozta, a tervezést szakemberek végezték, majd a kivitelezésre egy feltételes közbeszerzést folytattak le, ennek a győztesét köszöntötték kedden. A parlamenti képviselő kitért arra is, már most sokat költöttek a létesítményre, tehát nem lehet kérdés, hogy meg fog épülni a rendezvénycsarnok.

Czeglédi Gyula polgármester megosztotta, nagy elköteleződéssel vannak a megépítés mellett, reményeik szerint az ütemezésnek megfelelően ősszel elindulhat a tényleges megvalósítás. Emlékeztetett, a tervezés mellett egy megvalósíthatósági tanulmány is készült. – Vannak kétkedők, akik nem szakmai alapon közelítik meg a csarnok megépítését, hanem arról az oldalról, hogy vajon nem jelent-e ez a kelleténél nagyobb terhet a város számára. A tanulmány szerint a megvalósítást követő 15 év alatt egymilliárd forint nyereséget kell termelnie ennek a létesítménynek, tehát nemhogy terhet nem jelenthet a város számára, hanem újabb forrásokat teremthet. Ennek minden reális esélye megvan, hiszen a turisztikai szakmát jól ismerőknek is az a véleménye, hogy ez a létesítmény nyereségesen, jövedelmezően lesz képes működni – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, egy professzionális üzemeltetésre lesz szükség, s törekedni kell arra, hogy a konferenciaturizmus harmonikusan illeszkedjen a város egészség- és fürdőturisztikai kínálatához.