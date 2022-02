A téli hónapok nem teszik lehetővé bizonyos beruházások kivitelezését. Többek között az út- és járdafejlesztések nagy része például már tavaly ősszel leállt, heteken belül azonban ismét megkezdődik a munka megyénk több településén.

Sárándon az elkövetkezendő időszakban a járdák fejlesztését két program is segíti. A Magyar Falu Programban tavaly nyert a helyi önkormányzat csaknem ötmillió forintot járdaépítésre, ezt mindenképpen befejezik idén. Ezen túlmenően a közfoglalkoztatási programnak köszönhetően is fejlődhetnek a gyalogos szakaszok. – Olyan helyeken építünk járdákat most, ahol jelenleg még nincsenek. A felújítások helyett az újak építésére koncentrálunk – emelte ki Dézsi András polgármester.

Sárándon – a település egészét tekintve – egyébként mintegy 20 százalékos azoknak az utcáknak az aránya, ahol nincsen még járda. Ha minden az önkormányzat számításai szerint alakul, akkor ebben az évben minden szakaszon pótolják a hiányt.

Fókuszban a centrum

Szintén két pályázat segítheti az utak fejlődését Sárándon. Márciusban nyújtja be a település vezetősége a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) az igényét, amely ha sikerrel zárul, a belterületi utakat javíthatják. Itt azon szakaszok élveznek előnyt, amelyek a település központjában találhatók. A Magyar Falu Programba pedig már be is nyújtotta pályázatát az önkormányzat, itt pozitív bírálat esetén egy utca aszfaltozása történhet meg.

A Széchenyi utca fejlesztése elindul a tavaszi hónapokban Sárrétudvariban. Kiss Tibor polgármester elmondta: három nyertes pályázatuk szakhatósági engedély és közbeszerzés előtt áll, ezek a helyi termékek értékesítését szolgáló piac, a külterületi helyi közutak és a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztését szolgálják majd.

Mint mondta, kivitelezés alatt áll a védőnői rendelőnek a felújítása, de az éves feladatok között szerepel az orvosi szolgálati lakás és a rendelő fejlesztése is. Beszerzés előtt állnak a térfigyelő kamerák, és folyamatosan dolgoznak a közösségi színtér fejlesztésén is. Utóbbi helyszínen most végzik a külső szigetelés és a belső udvar térkövezésének munkálatait.

Készülnek a tavaszra már Létavértesen is. A közterületeken már metszési munkálatokat végeznek, a jó idő beköszöntével pedig ismét folytathatják – a rendelkezésükre álló forrásnak megfelelően – az útfelújítási munkákat, illetve az utak melletti csapadékvíz-csatornákat is megújítják.

– Befejeztük a Sziget utca – László utca felújítását, ez belügyminisztériumi, 20 millió forintot meghaladó támogatásból valósult meg. Most van egy pályázatunk, mely reményeink és terveink szerint hat utca felújítását támogatja majd – mondta el Menyhárt Károly polgármester, hozzátéve, a TOP Plusz pályázatban lehetősége volna a településnek mintegy 300 millió forintos útfejlesztése, ehhez most készítik elő a célzott utcák listáját.

A település útalappal rendelkező útjait megviselték a téli hónapok, több helyen is kátyúk nehezítik a közlekedést. A polgármester elmondta, hogy a közeljövőben ezeket a problémákat is orvosolják, a tervek szerint nyár végéig rendbehozzák az utakat. A hideg idő beállta miatt leálltak a Vízi vágóhíd felújítási munkálatai, ezek most valósulhatnak meg.

Létavértesen ezen túlmenően a járdafejlesztést is folytatják, továbbá a közút mellett több szakaszon javítják a gyalogosvédő korlátokat is.

BBI