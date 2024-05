Ez egy nagyon jó lehetőség, segítség a fiatalok számára. Magam is használok naponta digitális eszközöket a munkám során, illetve szórakozáshoz is. Viszont arra is figyeljünk, hogy ne távolodjunk el a való világtól. A gyereknek jót tesz, ha megfelelő időt töltenek sportolással, kikapcsolódással, bulizással. Ezek se vesszenek ki a mindennapokból