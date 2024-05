Elkészült a Balmazújvárosi FC utánpótlás centrumának legújabb fejlesztése, amelyet csütörtök délután adtak ünnepélyes keretek között. A teljes egészében kormányzati támogatásból készült, 140 millió forintos fejlesztés részeként Balmazújváros sportkomplexumai egy új, fedett oldallelátóval, labdafogó hálókkal, új eredményjelzővel, valamint egy erőnléti dombbal és egy kondiparkkal gazdagodtak, emellett a belvárosi sporttelep egyik 70x40-es pályának is kicserélték a gyepét.

Tiba István és Schmidt Ádám adta át az új fejlesztéseket Balmazújváros utánpótlás centrumában

Forrás: Czinege Melinda

Balmazújváros számára kitörési pont a sportturizmus

A Balmazújvárosi FC nevében a megjelenteket Tiba István országgyűlési képviselő köszöntötte, aki hangsúlyozta, mostantól ismét bővültek a helyi sportszerető emberek edzéslehetőségei. – Balmazújvároson 2007 óta fejlesztjük a sportinfrastruktúrát. Tesszük mindezt azért, mert meggyőződésünk, hogy egy ilyen kisvárosnak is lehet kitörési pontja. Eleinte sokan nem értették, miért a épp a sportturizmus mellett tettük le a voksunkat, de aztán egyre többen rájöttek ennek a fontosságára és hasznára. Az első fejlesztésünk 2007-ben egy műfüves pálya megépítése volt, amiért sokan haragudtak ránk, mivel akkor az ilyen típusú borítás még nem volt olyan elterjedt az országban. Utána fokozatosan elkezdtük fejleszteni a létesítményeinket, alapozva arra a hagyományra, hogy Balmazújvároson 1912 óta létezik futball. Ez a fejlesztéssorozat gyakorlatilag 2016–ban befejeződött, de azért, mert most egy mélypont van a klub és a város életében, nem kell abbahagyni a fejlesztéseket, hanem éppen ilyenkor kell az előrelépésben gondolkodni.

A most elkészült beruházások egyfajta befektetések a jövőbe, hiszen komoly lehetőséget teremtenek arra, hogy a sportolóink még magasabb szintre jussanak.

Őszintén bízom abban, hogy a balmazújvárosi fejlesztések itt nem állnak meg, hiszen már most megvannak azok az elképzeléseink, amivel szeretnénk tovább bővíteni az edzőcentrumot – mondta el Tiba István, miközben köszönetet mondott mindenkinek, aki segített fejleszteni a komplexumot.

Az új erőnléti domb

Forrás: Czinege Melinda

Sportoló nemzetté válni

A költségeket teljes egészében magára vállaló kormány nevében Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára köszöntötte az egybegyülteket. A sportvezető elmondta, napjainkban a sportirányításban is számos kihívással kell szembenézni. – Magyarország az olimpiai eredményesség tekintetében a kilencedik a világon, ami nagyon előkelő helyezés – hangsúlyozta. – Azért is dolgozunk, illetve szolgáljuk a magyar sportot és annak minden szereplőjét, hogy ezt a pozíciónkat megtartsuk, vagy esetleg még javítani is tudjunk rajta. Azonban ez az össztársadalmat tekintve nagyságrendileg 500 ezer embert érint, az edzőket is beleszámítva. Ebből adódóan kötelességünknek tartjuk azt, hogy foglalkozzunk azzal a 9 millió emberrel is, aki képes lenne rendzseresen mozogni, ezért is hívtuk létre a Sportoló Nemzet Programot. Szeretném, ha mindenki érezné azt, hogy a sport messze túlmutat azon, hogy nemzetközi megmérettetéseken miképpen áll helyt bármely magyar válogatott sportoló.

A sport sokkal több ennél, olyan erényekre tanítja meg a fiatalokat, amik meggyőződésem szerint a jó irányba tereli őket az élet bármely területén.

Kitartás, fegyelem, csapatban való munka, ezek a sok egyéb mellett olyan tulajdonságok, amit fontos, hogy a sport által megtanuljanak a fiatalok. Nagy kihívás számunkra, hogy az ifjakat elcsaljuk a számítógépek, különböző műszaki eszközök mellől, és kihívjuk őket a szabad levegőre azért, hogy sportoljanak. Az a feladatunk, hogy az ilyen létesítményekkel alternatívát nyújtsunk a fiataloknak, megmutassuk, igenis van rá mód, hogy kulturált környezetben tudjon sportolni, mozogni az, aki szeretne. Egy idézettel készültem Sigér Dávidtól, aki korábban a balmazúvárosi csapatban is futballozott, és azóta pdig már a maygar válogatott mezét is magára húzhatta. „Kívánom, minden ember élje át, hogy egyszer tartozzon egy ilyen közösséghez, mint amilyet a balmazújvárosi emberek alkotnak.” – nyilatkozta a helyi közegről. Végezetül én semmi mást nem kívánok, mint hogy minél többen érezzék így, minél többen sportoljanak, és valóban sportnemzetből sportoló nemzetté váljunk – mondta el az államtitkár.

Katona Zoltán cégének nagy tapasztalata van kondiparkok telepítésében

Forrás: Czinege Melinda

Tegyék élménnye a sportolást

A kondipark és az erőnléti domb kivitelezését végző KATKER 2005 Kft. ügyvezetője, Katona Zoltán nem titkolta, mindig öröm számára egy ilyen rendezvényen részt venni, hiszen azért is dolgoznak, hogy a sport minél fontosabb szerepet töltsön be az emberek életében. – Nincs még egy olyan komplex tantárgy az oktatásban, mint a testnevelés, hiszen egyszerre fejleszti a kondicionális, koordinációs, kognitív és az emocionális képességeket is. A mai világ rengeteg szórakozási lehetőséget kínál a fiatalok számára, ezért nehéz őket a sportolás világában tartani. Emiatt kiemelten fontos, hogy olyan létesítmények, eszközök álljanak rendelkezésükre, ami élménnyé teszi számukra a sportolást, így minél több időt töltve hasznosan – húzta alá a szakember.

Az ünnepség zárásaként Tiba István és Schmidt Ádám ünnepélyesen átvágta a nemzeti színű szalagot, hivatalosan is átadva a létesítményt az ifjú sportolóknak.