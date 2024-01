A Debreceni Nemzetközi Repülőtér tavaly elérte a 300 ezres utasszámot, ebből az apropóból kerestük fel Király Tamást, a létesítmény ügyvezetőjét. Beszélgetésünkkor többek között szóba kerültek a legújabb járatok és az aktuális fejlesztések, illetve azt is megtudtuk, milyen alkalomból fogadtak még New Yorkból is járatot 2023-ban.