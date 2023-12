A debreceni székhelyű Tündérkör Alapítvány támogatásával december 28-án, csütörtökön Curtis koncerten járt a 13 éves Jázmin és anyukája, aki VIP meghívottként vett részt az eseményen, méghozzá a rapper meghívásának jóvoltából - olvasható az alapítvány Facebook-oldalán.

A kislány ráadásul nemcsak a koncerten vehetett részt, hanem találkozhatott is Curtisszel, aki körbevezette rajongóját a színfalak mögött és a színpadon is. Jázmin a videó tanúsága szerint nagyon jól érezte magát, és még ajándékot is adott cserébe a meghívásért. Természetesen a közös fotó sem maradhatott el, de biztosan nem csak az a pár felvétel marad meg életre szóló emlékként.