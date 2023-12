Dr. Majtényi Balázs fogorvossal beszélgettünk már a fogorvoslásról általában, aztán arról is, mire számíthatnak a páciensek egy fogfehérítésnél vagy tömésnél, majd legutóbb az implantátum jelentőségét hangsúlyoztuk. Most azonban a segítségével közelebbről is megismerhetjük a fogorvosi szakmát, azt, hogy milyen stresszforrások érik az orvosokat nap mint nap, valamint, hogy miért különleges ez a szakterület.

– Manuális beállítottságú vagyok már gyermekkorom óta, így mindig is jó volt a kézügyességem, szerettem rajzolni, valamint kitartó vagyok. Azonban nem feltétlenül volt bennem, hogy fogorvos szeretnék lenni. A biológiát mindig szerettem, így kizárásos alapon maradtam az orvoslás mellett, azon belül is a fogorvoslás állt közelebb hozzám. Az általános orvosnak rengeteget kell tanulnia, körülbelül tíz éven keresztül, ezután pedig még mindig csak a pályája legelején tart, aminek a hátulütője, hogy nincs ideje a családdal és a barátokkal jelentős időt tölteni – mondta Majtényi Balázs.

Dr. Majtényi Balázs fogorvos

Forrás: Napló-archív

A fiatal fogorvos a beszélgetés során rámutatott, hogy pályakezdőként nem egyszerű elhelyezkedni e területen. – Nulla szakmai tapasztalattal, egy egyetemi végzettséggel kerülünk ki az iskolából, ami nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy szabadon azt csinálja az ember, amit eltervezett. Éppen ezért döntöttem úgy, hogy nem bízom magam másra, hanem nyitok egy saját rendelőt, ahol építgetem az utamat, a karrieremet – hangsúlyozta Balázs.

A fogászat egyik legnagyobb pozitivitása, hogy gyorsan lehet nagy változást elérni valakinél, hiszen egy gyönyörű mosoly az esztétikum jelentős részét képezi

– emelte ki a szakember.

Ezt nem tanítják

– Nagyon sok típusú ember érkezik hozzám, és kérdés nélkül mindenkivel meg kell találni a közös hangot, amit az oktatási intézményekben nem tanítanak. Ezek a viselkedési formák belülről jönnek, vagy netán ellessük egy-két szakmája csúcsán járó kollégától. Egy hónapban nagyjából harminc páciens érkezik hozzám, és körülbelül fél órát tartózkodnak a rendelőben: ez idő alatt kell őket meggyőzni arról, hogy jól döntöttek, minden a lehető legjobb módon fog alakulni számára – ismertette Majtényi Balázs, aki kitért arra is, hogy a magyarok egy kicsit elhanyagolják szájhigiéniájukat, míg a külföldieknek ez elsődleges. Elmondása szerint ez annak tudható be, hogy egy részük nagyobb anyagi biztonságban élnek, mint a magyarok.

De, hogy a fogorvoslásnak milyen hátulütői vannak, hány órát dolgoznak a szakemberek, és mennyire stresszes a szakterület, arról bővebben podcast-adásunkból tudhattok meg többet!