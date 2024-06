Kék hírek 1 órája

Vihar: sínekre dőlt egy oszlop Egyeknél, de nem csak ide riasztottak tűzoltókat

Többek között Berettyóújfaluban és Debrecenben is be kellett avatkozniuk hétfő délután. A várható viharok miatt másodfokú riasztást is kiadtak a meteorológusok Hajdú-Biharra.

Haon.hu Haon.hu

Vihar szántotta fel Hajdú-Bihar egyes részeit hétfő délután. A tűzoltókat több helyszínre is riasztották a károk felszámolása miatt, tudta meg a Haon Papp-Kunkli Nórától, a vármegyei katasztrófavédelem szóvivőjétől. Több helyen is szükség volt tűzoltókra a hétfői vihar miatt Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció / Napló-archív Egyeknél egy távközlési oszlop dőlt vasúti sínre, akadályozva ezzel a vonatközlekedést. Baleset nem történt, a vonatnak sikerült időben megállnia. A helyi önkormányzati tűzoltók feldarabolták és eltávolították a póznát a katasztrófavédelem közleménye szerint. A Mávinform azt írta, a Debrecen-Füzesabony vonalon emiatt pótlóbuszt is be kellett vetni. Fülöp és Bánháza között fa dőlt vezetékre, de útra borult fához is riasztották a tűzoltókat Zsákára és Hosszúpályiba. Berettyóújfaluban járdára dőlt egy fa, a debreceni Akadémia utcán pedig lehasadt faág miatt volt szükség a katasztrófavédelemre. Heves viharokra is készülni kell A HungaroMet friss előrejelzése szerint megkezdődött északnyugat felől a légkör stabilizálódása, amely az esti órákban tovább folytatódik. Egyre inkább az ország délkeleti felén fordulnak elő további zivatarok, ezeket helyenként továbbra is kísérheti felhőszakadás (>25-30 mm), viharos (60-85 km/h) széllökés, jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel). Emellett főként a Dunától keletre a kezdeti időszakban előfordulhatnak heves zivatarok is 2-4 cm-t elérő, esetleg meghaladó jégátmérő; 90 km/h-t meghaladó széllökés; felhőszakadásból 30-40 mm-t - egymást követő zivatargócokból egy-két helyen akár 50 mm-t - meghaladó csapadék kíséretében. Az éjszaka folyamán azonban az ország délkeleti felén is csökken a zivatarok számossága, valamint intenzitása. Hajdú-Bihar vármegyében zivatarveszély miatt első-, felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztás volt érvényben a délutáni órákban. Kora estére már csak zivatarveszély miatt maradt elsőfokú riasztás.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!