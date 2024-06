Hajduné Bethlen Andrea elmondása szerint már legalább tíz éve a vegyszermentes háztartás nagykövete. – Amikor az első gyerekünkkel várandós lettem, elkezdtem egyre tudatosabb lenni, átgondoltam, hogy mi mindennel, babaruhákkal, bútorokkal fog érintkezni a kicsi. Ekkor jelentkezett az igény, hogy legyen nálunk minden vegyszer- és kemikáliamentes – elevenítette fel a kezdeteket. Hozzátette, nemcsak a házon belül, hanem azon kívül is erre törekszik öttagú családjával.

A vegyszermentes háztartás gyakorlati oldalát mutatta be Hajduné Bethlen Andrea

Forrás: Napló-archív

A kert is vegyszermentes

– Nálunk a kert is teljesen vegyszermentes, hiszen ha tavasztól őszig kint vagyunk, mi is érintkezünk a talajjal. Igaz, ez egy hosszabb folyamat volt, a férjemnek több időre volt szüksége, hogy átálljunk a műtrágyáról az igazi tehéntrágyára, aminek a használatával ráadásul a környezetet is védjük – osztotta meg a hallgatókkal. Hozzáfűzte, a többségnek azonban alighanem a takarítószerek jutnak először eszébe a vegyszermentes háztartásról, ezért mi is arról érdeklődtünk, mit használ a tapasztalt wellnesstanácsadó. – A legalapvetőbb a szódabikarbóna, a mosószóda, a citromsav és az ecet, illetve a terápiás minőségű esszenciális olajok, amikkel az alapszereket szoktam felturbózni, nekem ez a háztartásom alapja. A tisztítószereket én készítem saját kezűleg, de bárki könnyen elkezdheti, elég rákeresnünk az interneten arra, hogy „mosószer házilag”. Egyszerre nagy mennyiséget készítek, ami egy ötfős háztartásban hónapokig is elég szokott lenni – mondta Hajduné Bethlen Andrea, aki megosztotta velünk a jó gyakorlatait is.

Vegyszermentesháztartás-tippek a wellnesstanácsadótól A mosáshoz 10 százalékos ecetet használ öblítőként, amitől a mosógép is gyönyörű tiszta a vízkőoldó hatása miatt. A mosogatást esszenciális olaj alapú koncentrátummal végzi, a mosogatógéphez szilikonos formába tett természetes alapú mosogatószert ajánl. A kertben megnézi, milyen virágfélék tartják távol az adott zöldségtől vagy gyümölcstől a kártevőket, és ültetésnél egymás mellé helyezi ezeket a növényeket, mint például a büdöskét, ami egy tipikus nagyágyúnak számít a rovarok távoltartásában. Az ablakpucoláshoz citromból készült, terápiás minőségű esszenciális olajat használ, amivel csíkmentesen lehet dolgozni. A felületekre ragasztott matricákat, bármilyen ragacsot szintén citrommal távolít el. A kádról a szappanmaradványokat mosószódával távolítja el. Gyakran dolgozik luffa szivaccsal, amit bárki otthon is megtermeszthet magának. Helyi termelőtől, szezonális terményeket vásárol, hogy elkerülje a messziről érkezett zöldségekben és gyümölcsökben megtalálható tartósítószereket és növényvédőket.

A teljes beszélgetést további érdekességekkel itt hallgathatja meg: