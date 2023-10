– Ez egy éve nemcsak távban, de összegben is rekorddöntésnek számított, hiszen több mint 1 millió 100 ezer forint gyűlt össze – emlékezett vissza Nádudvari Péter, ám rögtön át is tértünk a mostani missziójára, ami az 6 éves Szabó Marciért folyik, aki agydaganattal küzd, a reményt számára egy németországi kezeléssorozat jelenti.

– Amikor a mátrai településen, Recsken élő Marci története eljutott hozzám, az mélyen megérintett. Borzasztónak tartom, hogy a kis srácnak egy ilyen „szörnyeteggel” kell megküzdenie, kérdés sem volt számomra, hogy segíteni szeretnék neki – hangsúlyozta a gyógypedagógus, aki összesen 400 kilométert fut Marciért. A cikkel egyidejűleg gyűjtése jelenleg 4.014.086 forinton áll – az első megígért kihívását már teljesítette: augusztus közepén 50 kilométert futott otthonától a Hortobágyi halastóig a pokoli kánikulában.

Most pedig a legnehezebb vállalására készül, amely során egy október 13. és 15. között a debreceni Nagytemplomtól Kékestetőre fut el, összesen 160 kilométert megtéve.

A „hosszú hétvége” során péntek délután, este Hortobágyig körülbelül 38 kilométert teljesít majd, szombaton 69 kilométert fut le Hortobágytól Füzesabonyig, vasárnap pedig 53 kilométer következik Füzesabonytól Kékestetőig, a záró szakasz utolsó 20 kilométerében pedig több mint 900 méter szintemelkedés lesz, így az lesz a legnehezebb része a vállalásának. Az említett hortobágyi 50 kilométer és a Debrecen-Kékestető futás mellett még 190 edzéskilométert is teljesít a fiú gyógyulásáért.

Nádudvari Péter jó ügyért falja a kilométereket

Forrás: Nádudvari Péter-archív

A jó cél mindig erőt ad számára

Leszögezte, a futások közepette nem egyszer kell kirángatnia magát egy-egy mélypontból, legyen az fizika vagy mentális, azonban mindig az lebeg előtte, hogy minden egyes alkalommal jó célért küzd, ez pedig erőt ad számára.

Nem létezik az a mélypont, amiből ne hoznám vissza magam, mert azokra a srácokra gondolok, akiket támogatok. Ez egyfajta nyomást is jelent, de jóleső, mert látom, hogy gyűlnek az adományok, és tudom, hogy bármi is történjen, értük megéri harcolni.

Most is felkészültem fizikailag és mentálisan is a közelgő megmérettetésre. Belövök egy olyan sebességet, ami vállalható. Fontos, hogy úgy nézzenek rám, mint egy felkészült sportolóra, jótékonysági aktivistára, ugyanis, ha nem tudnám teljesíteni a kitűzött távot futva, akkor hiteltelen lennék az emberek szemében – jegyezte meg. Majd kitért arra is, a megmozdulásaival szeretné felhívni mások figyelmét arra, hogy segíteni öröm. Jó érzés számára, hogy az elmúlt években többen elkezdték az ő példáját követni, mintájára mások is elkezdtek futásokat szervezni azért, hogy másokon segítsenek.

Szerencsére nem egy magányos harcos vagyok, úgy tapasztalom, egyre több ember foglalkozik már jótékony sportolással

– mondta.

A kudarcokat nem lehet elkerülni

Nádudvari Péter kifejtette, ha valaki egy ügyet felvállal, akkor érik kudarcok is, azokat nem lehet elkerülni. – Sokszor kikiáltanak mindenféle hősnek, amikor a felvállalásaimnak eleget teszek, de én nem tartom magam annak. Azok adnak nekem igazán erőt, akiket a küldetéseim során ismerhettem meg, ők azok, akiknek a sportolás lehetősége nem adatik meg egy átmeneti betegség, vagy fogyatékosságuk miatt – hangsúlyozta.

Nádudvari Péter úgy érzi, hogy felelősséggel tartozunk az embertársainkért, és bizonyos lehetőségeket és képességeket azért kaptunk, hogy azokat szolgáljuk, akiknek ezek nem adattak meg.