Rutter Sándorné Olga október 12-én töltötte be 90. életévét, ebből a jeles alkalomból köszöntötte őt csütörtökön debreceni otthonában Türk László önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa. Ottjártunkkor megtudtuk, az ünnepelt tősgyökeres debreceni, egy öccse volt, aki már nem él, és férjét is elveszítette pontosan 30 éve. – Két gyermekem született, egy fiam és egy lányom, rajtuk kívül két unokámra és három dédunokámra lehetek büszke – fogalmazott, majd megosztotta, fénykorában a Kisiparosok Országos Szövetségnél (KIOSZ) dolgozott pénzbeszedőként. Nagyon szerette a munkáját, de a férje nem nézte jól szemmel, hogy a felesége is munkába jár, úgy volt vele, inkább maradjon otthon a gyerekekkel, nevelje őket.

Azt mondta nekem az uram, keres ő annyit, amennyi elég a családnak

– tette hozzá.

Türk László köszöntötte Olga nénit

Minden karácsony előtt disznót vágtak

Olga néninek nem volt könnyű gyerekkora, édesapja elhagyta őket, az anyja nevelte őt és testvérét, mindemellett pedig a betevőre is neki volt gondja. – Férjemmel és a gyerekekkel először a Kisállomás környékén laktunk, volt mindenünk: baromfi, sértés, illetve gyümölcsöskertet is gondoztunk. Akkoriban, amikor még dolgozni jártam, hazaérve nem az volt az első, hogy lepihenjek, az állatokat kellett rendezni, kitakarítottam az ólat és enni adtam nekik. Minden karácsony előtt disznót vágtunk, ilyenkor mindig összegyűlt a család, de szép idők is voltak azok – emelte ki.

Paprikás krumpli, csirkelábpörkölt

Világéletében kertes házban élt, amit nem is adna oda semmiért, ma már a lányával lakik, akivel nagyon jól kijönnek egymással.

A mai napig kimegyek az udvarra, nem szeretek tétlenkedni, hiszen állandóan akad valamilyen tennivaló. A főzésbe egyedül már nem kezdek bele, a lányom ragad fakanalat, de jó kuktája vagyok

– fűzte hozzá kuncogva. Mint elmondta, nagyon szereti a hasát, nem az a válogatós típus, de azért vannak kedvenc ételei, amiket bármikor meg tudna enni. – A hagyományos paprikás krumplira és a csirkelábpörköltre soha nem tudnék nemet mondani, és persze a finom szalonnának sem, amit akár ebédre is szívesen fogyasztok – mondta Olga néni, aki először úgy vélte, ő bizony nem tudja, mi a hosszú élet titka, majd később rávágta:

Soha nem szabad megállni, ő is egyfolytában mozgásban van, a mai napig nem engedte el magát.

A köszöntésen a születésnaposnak az unokája is jelen volt, és bizony rávette Olga nénit, ossza meg velünk, mi a visszatérő álma. – Sokszor álmodom, hogy autót vezetek – jegyezte meg, és mint kiderült, talán ez nem véletlen, hiszen a családja elmondta, az ünnepelt imád kocsikázni, azzal lehet a kedvében járni a leginkább, ha beültetik az autóba, és elviszik azokra a helyekre, amik meghatározóak számára.