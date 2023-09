Székely Pálné szeptember 17-én töltötte be 90. életévét, ebből a jeles alkalomból szeptember 18-án, hétfőn az asszonyt az józsai otthonában a debreceni önkormányzat nevében Majer Tamás önkormányzati képviselő és Tóth-Vanka Judit, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa is megköszöntötte. A találkozáskor a Haon is ott lehetett.

Majer Tamás önkormányzati képviselővel

Forrás: Czinege Melinda

Évtizedeket tagadhatna a korából Ica néni, aki 90 évesen is mosollyal az arcán, sminkben és kosztümben fogadta a vendégeket. Mint megtudtuk, a megjelenés nem a kivételes alkalomnak szólt, Ica néni mindennap ugyanígy rendezi a külsejét. Jó egészségnek örvend a mai napig, és aktív közösségi életet él. Amikor erre rácsodálkoztunk, csak annyit mondott:

Ilyen fajta vagyok. Ilyenek voltak a nagyszüleim is, a szüleim is, úgyhogy örököltem.

Fel sem veszi az elmúlt éveket

Ottjártunkkor felidézte a régi időket, majd leszögezte: a családja mindig vidám volt. Hatan voltak testvérek, négyen tanítók lettek, egy közülük pedig rendőrként dolgozott. – Én már 18 éves koromban tanítottam – osztotta meg. A pályát Hajdúböszörményben kezdte, majd Fülöpön folytatta, végül Józsán tanított egészen a nyugdíjig. Ahogy ő fogalmazott, még ma is tanító lenne, mert mindig is szerette a gyerekeket, és – bár megkövetelte a szigort, ha kellett, körmöst is osztott – a gyerekek is elfogadták, szerették őt. Tíz évig táncot is tanított, sikerrel.

A férjét már 20 éve elveszítette, most a fiával él együtt Debrecenben. A józsai otthonában is sok időt tölt, ide hétvégente elhozza a családja, hogy a régi szomszédasszonyokkal találkozhasson. – Péntek, szombat, vasárnap este kártyázunk, zsírozunk, közben iszogatunk kicsit, és jól elbeszélgetünk. Debrecenben is szeretek lenni, de ott csak elmennek az emberek egymás mellett, köszönnek, de nem beszélgetnek. Itt megállunk, beszélgetünk, itt mindenki ismer – részletezte.

Ica néni szerint nem az a fontos, ki hány éves, azt kell nézni, hogyan érzi magát az ember. Azt, hogy kilencvenéves lett, fel sem veszi. Két gyermeket nevelt fel, mostanra van négy unokája, akik közül egy Angliában él jelenleg. – Voltam is nála, szeretek repülni. Izgalmas volt és nagyon jó. Érdemes volt menni – mondta el.

Búcsúzáskor megkérdeztük tőle, mi lehet a hosszú élet titka. Mosolygósan csak annyit adott útravalóul: