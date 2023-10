Kolozsvári Lászlóné Olga október 4-én töltötte be 90. életévét, ebből a jeles alkalomból október 5-én, csütörtökön az asszonyt a józsai otthonában a debreceni önkormányzat nevében Balázs Ákos alpolgármester is megköszöntötte. Ottjártunkkor megtudtuk, Olga néni hét éve él Józsán, előtte Álmosdon élt, ott is született és gyerekeskedett. Öten voltak testvérek, de már csak ő él. Nehéz gyermekkort élt meg, mostohaanyja nevelte fel, de mindig szófogadó volt. Édesapja hentesként dolgozott, ott sokat segédkezett, később a 20 éven keresztül a helyi postahivatalban postai kézbesítőként dolgozott, innen is ment nyugdíjba.

Három gyermeknek adtam életet, hat unokám született, és ma már három dédunokámra is büszke lehetek

– emelte ki. Majd megjegyezte, nyugdíjasan sem tétlenkedett, ugyanis unokája nyitott egy használtruha-üzletet Álmosdon, ahol 14 éven keresztül ő szolgálta ki vevőket. Nagyon szerették a boltba betérők Olga nénit, mindenkit szóval tartott, sőt, 70 éves is elmúlt már akkor, de tudta jól, hogy mi a divat.

Balázs Ákos és Olga néni

Forrás: Kiss Annamarie

Nem szed gyógyszert

Kihangsúlyozta, nem szed gyógyszert, ha ritkán fáj a feje, akkor bevesz egy aszpirint. Gyümölcsöt és zöldséget rendszerint fogyaszt, nem válogat az ételek közül, szinte mindent megeszik. A mai napig imád sütni-főzni, mindenhez zsírt használ, ugyanis azt szokta meg, és úgy véli, az a legegészségesebb. – Az unokáim, dédunokáim szeretik a főztömet, az egyik kedvencük az általam készített tejfölös csirke. De sokszor kérik, hogy főzzek töltött paprikát, toroskáposztát és töltött káposztát, a napokban pedig oldalast sütöttem – fogalmazott. Hozzátette, neki a citromtorta a kedvence, de a diós süteményeket is nagyon szereti.

Mi a hosszú élet titka?

Olga néni a mai napig sokat tevékenykedik, ugyanis azt vallja, minden egyes nap, amikor felkelünk, akkor ki kell tűzni egy célt, amit elérünk, akkor tudunk nyugodtan lefeküdni aludni.

Szeressük a hasunkat, és ne válogassunk a finomságok között!

– hangsúlyozta. Továbbá a hosszú élet titkát abban is látja, hogy nem szabad elengedni magunkat, mindig dolgozni kell. – Én sohasem unatkozok, ha éppen nem főzök, akkor a kertet rendezem, nem is tudnék máshogyan élni – magyarázta, majd leszögezte: gyógyszer helyett inkább szalonnát, vagy kolbászt vásárol, szerinte azoknak van igazán gyógyító hatásuk.