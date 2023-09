Mint arról szeptember 18-án, hétfőn beszámoltunk, a debreceni Laskai Szilveszter kapta a CERN különdíját a brüsszeli EU Fiatal tudósok versenyén. A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 12. évfolyamos diákját a Haon szerdán kérdezte a megmérettetés és a felkészülés részleteiről, valamint további terveiről.

Szilveszter Vontatási inverter tervezése SiC félvezetőkkel című pályázatával – jelentsen ez bármit is, – a világ 37 országából jelentkező 65 ezer fiatallal szállt tudományos ringbe a döntőbe jutásért. Az ifjú tehetségtől megtudtuk, ez a szakkifejezés egy olyan villamos berendezést takar, aminek a segítségével villamos motorokat lehet meghajtani.

Ezekhez félvezető elemek szükségesek, amelyek másodpercenként több, mint ötvenezerszer kapcsolnak ki és be

– fejtette ki. Szilveszter a szilícium-karbid nyújtotta előnyöket kiaknázva olyan berendezést készített, ami magas hatásfokkal üzemel és nagy a teljesítménysűrűsége. – Ez azt jelenti, hogy méretéhez képest meglehetősen nagy teljesítményű motorokat is képes meghajtani – fűzte hozzá.

Érdeklődés, kutatás, siker

Egyedül végezte a kutatómunkát és a tervezést is, mert mint megtudtuk, családjában vannak ugyan, akik műszaki területtel foglalkoznak, de villamosmérnök nincs köztük. – Persze ennek megvoltak a hátrányai, például, hogy lassabban dolgoztam, és sajnos robbant is fel egy-két dolog, de végül sikerült egy stabil rendszert összehoznom – jegyezte meg.

Mielőtt azt gondolnánk, hogy Szilveszter fiatalon került erre a mérnöki területre, tudni kell azt is, hogy a téma iránt jóval korábban, körülbelül két éve már elkezdett érdeklődni.

Érdekelt a villamos meghajtású járművek működése, és így egyre mélyebbre ástam magam ebben a témában

– idézte fel. Úgy véli, mivel az elektromos autók egyre népszerűbbek, érdemes megismerni ezek működését is, hiszen ez a jövő.

Szilveszter végül megosztotta azt is, hogy az érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki karán szeretne tanulni, majd külföldön szerezne szakmai tapasztalatot valamilyen nagyobb vasúti járműgyártónál. – Sajnos a Ganz-MÁVAG megszűnése óta nincs versenyképes magyar vasúti járműgyártó, egyszer talán még ezt is fel lehetne éleszteni – fogalmazott végül, és ki tudja, nem az ő nevét köszönthetjük egyszer a jövőben akkor is, ha az újraindult társaság világrengető innovációval áll elő.