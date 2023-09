Az új tanév első hétvégéjén látogattunk el a debreceni Jakab család kertvárosi otthonába. Eddigi tapasztalataink szerint a családoknál ez a hosszú nyújtózások és a lassú ágyban kávézások napszaka, a Poszáta utca tizenegy tagú közössége azonban mosolyogva, kipihenten, ahogy mondani szokták, díszben-vigyázban fogadja portálunkat. Már a kapubeállótóból hallani, hogy itt bizony vagy óvoda működik, vagy sokgyermekes család él, majd a gyerekzsivaj csalogatóan jelzi, merre kell mennünk. A családi ház bejáratánál – első meglepetésünkre – a kimondottan kipihentnek és energikusnak tűnő édesanya, Timi köszönt minket. Az előszobában megszámolhatatlan mennyiségű cipő az egészen aprócskától a felnőtt méretekig, tizenegy őszi kabát, az egyik mögött bújik meg félszeg köszöntéssel a hétéves Joel. A takaros családi fészek nappalijában a többiek, Joel nyolc testvére és a családfő, Péter kínál hellyel bennünket.

Ritka pillanat: kettesben a szülők, Timi és Péter

Forrás: Islik Benjamin-archív

Timi számol, igaz, ezúttal csak a fotózás miatt ellenőrzi, hogy megvan-e a teljes létszám, de ekkora családban – mint mondja – nem is mindig tűnik fel, ha hiányzik valaki.

A legnagyobb közülük, Manassé – itt folytatódik a csodaszép bibliai nevek listája – 18 éves lesz decemberben. Keresztény szellemiségű gimnáziumba jár, mellette diákmunkát végez és a jogosítványa megszerzésén fáradozik. A fiú mostanában a legkisebb testvérével, az alig egyéves Ráhellel foglalkozik legtöbbet, mint később megtudjuk, a „nagyok vigyáznak a kicsikre” jól bevált nagycsaládos praxis, és bizonyos értelemben szülői túlélés egyik záloga is a Poszáta utcában.

Ébredéstől lefekvésig

A tizenkét éves Nátánael ébred legkorábban, idő kell, hogy kertvárosi otthonukból a Kossuth-gimnáziumba érjen, ahol a napokban kezdte meg hatosztályos tanulmányait.

A hétköznapokban hétszemélyes kisbusszal indul a családfő, először az ovisokat „adja be”, az iskolások onnan önállóan térnek be az iskolába, majd a délután különórákkal, szakkörökkel és fejlesztő foglalkozásokkal telik.

Nátánael egyébként az iskola mellett a Mathias Corvinus Collegium tehetségprogramjában is részt vesz, ahogy egyik nővére, a szépséges Lídia. Itt nem áll meg a különórák sora, Lídia és húga, Johanna zenélni tanul, emellett Rodéval hármasban modern táncot tanulnak, és nemrég kimagasló teljesítménnyel zártak az országos anyanyelvi versenyen. – Ösztönzés és motiváció kell, hogy ne adják fel – magyarázza Timi, aki szerint lehetőségből bőven van Debrecenben, de olyan elfoglaltság, ami értelmes is, és amit a családi kassza vagy a logisztika végessége megenged, már jóval kevesebb.

A lányoknak művészeti tehetséggondozásra is van idejük

Forrás: Islik Benjamin-archív

– Ekkor már viszonylag szabadabban mozgunk, mint a reggeli becsengetéshez igazított, feszített tempó után – magyarázza a testnevelőtanár Péter, aki a Jakab család további tíz tagjához hasonlóan hihetetlen nyugalmat és jó kedélyt sugall. Dacára a tornatanárok szigorúságát hirdető sztereotípiának inkább Timi a szigorúbb a házirendben, míg az apa elsősorban a hálás „jó zsaru” szerepében gyakran játszótársként van jelen a hétköznapok szabad óráiban. Bibliai alapelvek, keresztény értékrend szerint élnek, Péter szerint fontos összetartóerő ez mindannyiuk számára, és a harmónia fenntartásában is meghatározó szerepe van. Igaz, – ahogy fogalmaznak – vannak „magasabb amplitudójú napok, amikor nem klappol minden”. Az X-Box-nak és telefonnak is helye van, de mivel kikerülhetetlen a közösségi aktivitás, esélye sincs a túlzásoknak. A hétvégi ebéd változatos, de mindig valamelyik gyerek kedvence, az örök favorit Jakabék asztalán a rántott hús és a grillcsirke. Ez utóbbiból kell legalább kettő kell, a leveshez is megtelik a tízliteres fazék, a húslevesbe legalább egy nagy tyúk kerül.

A bevásárlás a szülők dolga, igyekeznek mindent hosszú távra beszerezni. Az este a családi vacsoráé, az imádkozásé és beszélgetéseké, a hétvégenként a közös mozizásé, majd fél kilenc körül rendszerint mind a kilenc Jakab-gyerek, nem sokkal később az egész ház elcsendesül.

Működik, mert működtetik

A két mosogatógép ki-és bepakolása mellett a mosó-és a szárítógép használata, a közös étkezések utáni elpakolás és a lakóterek rendben tartása is közösen történik

– folytatja az édesapa. Mindenkinek megvan a maga feladata, és működik is, azért, mert működtetjük – fűzi hozzá. Az egyik mosogatógép a lányoké, a másik a fiúké, ahogy a nappali rendben tartása is az utóbbi csapat felelőssége. A közlekedés – és úgy láttuk, hogy minden más gyakorlati kihívás is – kreativitást igényel, és meg is oldódik a Jakab családban. Egy hétszemélyes és egy ötszemélyes autóval indul el otthonról a teljes família, de hosszú utakra, például a dunántúli nagyszülőkhöz inkább vonattal mennek.

A Jakab fiúk is részt vállalnak a házimunkában

Forrás: Islik Benjamin-archív

Focicsapatnyi szeretet

A generációs különbségek nehézséget és könnyebbséget is jelentenek egyben: előnyük, hogy a nagyok tudnak segíteni a kisebbeknek, de arra is figyelnek a szülők, hogy a kamaszok intim szférája lehetőleg megmaradjon. Johanna nagyon szeret ilyen nagy családban élni, mindig van kivel játszani, a kertben fogócskázni – magyarázza. A kedvenc ünnepe pedig érthetően nem más, mint a saját szülinapja és a karácsony.

Sosem vagyok egyedül, ezért a legjobb nyolc testvérrel élni

– feleli Nátánael, aki néha azt kívánja ugyan, hogy bárcsak egyke volna, de mindig arra jut a végén, hogy úgysem bírná sokáig a testvérei nélkül. – Az alkalmazkodás néha nehéz, de muszáj megtanulni

– fűzi hozzá Rodé. A legérzékletesebben talán az elsőszülött Manassé foglalja össze a Jakab család boldogságának esszenciáját:

azzal, hogy így nőtt fel, megtanulta a társas kapcsolatok jó irányú alakítását, könnyen barátkozik, közvetlen, és el sem tudná képzelni másképpen az életét.

Vágyott hivatása az anyaság

Tizennyolc éve házasodtak össze. Timi erdélyi, Péter ott szolgált teológus hallgatóként, így ismerkedtek meg. Akkoriban még csak annyit tudtak, hogy nagy családot szeretnének majd, négy-öt gyerekkel. – Annyi is lett, igaz, szülőnként – teszi hozzá nevetve Péter.

Időről időre megszületik a szívünkben, hogy van még hely egy újabb gyermeknek. Lassan érezzük a határainkat, de azt is, hogy még nyitva kell hagynunk ezt a kérdést

– folytatja az édesapa. – A nyolcadik után mindenki megdöbbent, amikor bejelentettük a kilencediket, szóval inkább már nem mondunk senkinek semmit. Eddig is mindegyiket terveztük és vártuk, és most sem mondjuk, hogy vége – teszi hozá Timi, közben féltően pásztázva a népes gyereksereg minden mozdulatát maga körül.

Mindegy, hogy autóval vagy vonattal: a lényeg a közös kirándulás

Forrás: Islik Benjamin-archív

– Amikor randizni megyünk a férjemmel, a nagyok segítenek – folytatja. Nem titkolják: a házasságuk első hét éve „húzós” volt, öt év alatt jött a négy (ma már nagy) gyermek, aztán négy év szünet múlva érkezett meg a középső, Johanna.

Kicsi korom óta anyuka szerettem volna lenni, és ez teljesült

– jegyzi meg Timi, aki eredeti szakmájában, felnőtt szakápolóként csak néhány hónapot dolgozott, azt is csaknem két évtizeddel ezelőtt. Azt vallja, a nagy család önzetlenségre tanítja a szülőt és a gyermekeket, aki pedig önzetlen életet él, teljesebb kapcsolatokat ápol.

Életet adunk, értéket adunk tovább, és a gyermekeink életét kibontakozni látni szintén csodadolog – összegez, a végére hagyva a kicsit sem lényegtelen szempontot: ekkora családban szóba sem jöhet a magányos időskor.

Jakabék életébe a Tik-Tokon is betekinthetünk, ahol Timi nemcsak a nagy család mindennapjaiba enged bepillantást, hanem praktikus ötleteket is megmutat a háztartással kapcsolatban.