A cipő teszi az embert – szokták mondani, és bizony, van benne igazság. Sokat mondhat el egy emberről, milyen lábbelit visel. Százféle jelentéssel bírhatnak a tornacipők is, attól függően, kik hordják. Manapság már egyre ritkább a cipész mesterség, hiszen sokan, ha valami gond van a cipőjükkel, inkább vesznek egy másikat, ezeket túlnyomórészt nagy gyárakban, tömegesen gyártják. Ám virágzását éli egy új irány: ügyes kezű, gazdag fantáziájú emberek kézzel gyártanak egyedi kialakítású lépőket.

Közéjük tartozik a debreceni Gyarmati Dávid is, aki előszeretettel hódol sneaker-szenvedélyének. Ő az Adidasra esküszik, azon belül is az Original modellekre, 200 darabbal büszkélkedhet. És ha már ekkora gyűjtő, természetes, hogy karban is tartja a csukáit. Dávid hosszú éveken át Angliában élt és dolgozott, onnan inspirálódva 2020-ban hozta létre vállalkozását, a Bupsy Store-t, mely cipőtisztítással és feliratozással foglalkozik.

Sokan vevők arra, amit Gyarmati Dávid kitalált

Forrás: Gyarmatiné Antal Enikő

Spontán módon alakult az egész

– Már gyerekkoromban beleszerettem az Adidas cipőkbe, elsősorban az Original modellekbe. Ez a fajta lábbeli része a lelátói szubkultúrának, ezért is áll közel hozzám. Ahogy önálló keresetem lett, megvettem az elsőt, aztán jött a többi, jelenleg olyan kétszáz párral rendelkezem. Ezek persze koszolódnak, úgyhogy ápolni kell őket, autodidakta módon tanultam meg, miként kell és lehet szépen megpucolni a csukákat. Több évig Angliában éltem, mikor hazaköltöztem, több barátom is megkeresett azzal a kéréssel, ha már magamnak úgy is tisztogatom a cipőimet, akkor csináljam már meg nekik is, és így, szájhagyomány útján elkezdett terjedni, hogy foglalkozom ilyennel – ecsetelte a kezdeteket Dávid, vagy ahogy sokan ismerik, Bupsy.

Elmondta, spontán módon alakult az egész, aztán angliai mintára, ugyanis ott minden nagyvárosban van cipőtisztító, restauráló, felújító műhely, indított egy kis vállalkozást három évvel ezelőtt. A tisztítás, renoválás mellett festéssel is foglalkozik, illetve január óta már feliratozást is vállal. Utóbbi már korábban tervben volt nála, azonban ehhez be kellett fektetnie. A saját kis manufaktúrájában is ugyanazt a technológiát használja, mint a nagy cipőgyárak, csak kicsiben.

Értékteremtő szándék is van benne

Kiderült, Magyarországon Adidasból specialistának számít, igazoltan csak ő csinálja a feliratozást, nem is akárkiknek. – A Covid előtti időszakban előfordult, hogy a munkahelyemen szabadságot kellett kivennem, mert rengeteg megrendelésem volt tisztításra, és egyébként nem győztem volna. A járvány óta viszont ezen a téren visszaesett a forgalmam, most inkább az egyedi feliratozás van fellendülőben. Személyre szabott dizájnokat is készítek, Diego Maradona ihlette az első nagyobb, saját munkámat, rajta van a neve, a mezszáma, az aláírása, illetve az arcképe a sneakeren. Egy olyan kék színű cipőt találtam, mint az argentin zászló, a csíkok benne pedig fehérek voltak, így adta magát az ötlet.

Azóta már vagy tizenötöt eladtam ebből, a legelsőt Ganxsta Zolee vette meg, a másodikat Curtis. A Tankcsapdából Fejes Tamást a barátai lepték meg egy exkluzív párral, de azóta már magának is rendelt egyet, most Bochkor Gábornak készítek egyet, illetve a Wellhello zenekar billentyűse is egy általam kreált lépőt vett, ami a nyári promó poszterükre is felkerült. Saját magamnak egy Dombi Tibiset alkottam, amelyet alá is írt nekem a nyári focitornán a Bombázó.

Annál nagyobb elismerés nem kell számomra, legyen szó bárkiről is, hogy örömmel hordja, amit csinálok, és ezzel el is büszkélkedik akár a social mediában, akár máshol. Nem csak üzletként tekintek erre az egészre, hanem értékteremtő szándék is van bennem. A debreceni lelátókon is akad bőven a műveimből, de diósgyőriek is vételeztek már például, illetve az ország sok területéről keresnek – részletezte.

Ganxsta Zolee is rendelkezik egyedi cipővel

Forrás: Facebook

Dávid céljai között szerepel, hogy idővel ebből éljen meg, azonban mivel organikusan működik, és főállás mellett, úgymond hobbiként csinálja a bizniszt, ez még távlati terv. Meglátása szerint sok mikrovállalkozásra jellemző, hogy túlvállalják magukat a kezdeti hévben, így ideje korán le kell húzniuk a rolót, ő nem szeretne ebbe a hibába esni. Egyelőre otthon állítja elő a cipőket, a tisztítást is ott végzi, ráadásul saját, egyedileg kikevert szerekkel.

– Egy egyszerű feliratozási munka olyan két-három óra alatt van meg, mindennel együtt. Minden évben előfordul, hogy a kelleténél több megrendelésre mondok igent egy időben, ilyenkor besokallok, tartok egy kis szünetet, majd ugyanolyan boldogan, és élvezettel folytatom, mint korábban. Ez számomra szerelem, mikor meglátom a végterméket, hihetetlenül boldog vagyok, pláne ha tudom, a megrendelő is elégedett.

Párizs, Amszterdam, Milánó, London és Zürich után Budapesten, a Millenárison rendezik meg a Sneakerness elnevezésű eseményt. A november 11-12. között esedékes nagyszabású találkozóra meghívták Gyarmati Dávidot is, ráadásul az ő kreálmányával promotálják a cipőrajongók nem mindennapi „randevúját”.