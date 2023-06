A lefújás után közös képre álltak össze a lokisták és a szurkolók, akik természetesen ki is használták az adandó lehetőséget, és közös képeket készítettek kedvenceikkel. A DVSC labdarúgói örömmel elegyedtek beszélgetésbe a drukkerekkel, mindenkire szántak időt, szemmel láthatóan élvezték, hogy ott lehetnek.

– Nagyon fontos a szurkolókkal való kapcsolattartás, most remek a kapcsolat a klub és a drukkerek között, közvetlen a viszony, ami rengeteget tett hozzá a teljesítményünkhöz is.

Roppant jó érzés köztük lenni, sok más csapat megirigyelheti a mi szurkolótáborunkat. Sajnos én Komcsit nem ismerhettem, de sok történetet hallottam rá róla, sajnáljuk, hogy már nem lehet közöttünk

– mondta el érdeklődésünkre Varga Kevin, aki szerint rövid, de jó meccset játszottak, amelyen sok gól is esett, mindenki élvezte.

„Hiányzol, Komcsi, rád emlékezünk!”

A pályák mellett két hatalmas bográcsban főtt a pörkölt, lapockából, az asztalokon ott sorakoztak a savanyúságok és a több kiló kenyér. A nagy melegben, mikor néha megmozdult a levegő, csak úgy szállt a kellemes illat. A Con Air Debrecen együttesét erősítő Árva Attila is várta már, hogy elkészüljön a finom étel, no meg persze azt is leste, mikor lesz újra jelenésük. Míg ácsorgott, szívesen nyilatkozott portálunknak.

– Felemelő érzés itt lenni a barátaink között, akikkel hosszú évek óta a lelátón szurkolunk. Ilyenkor mindig feljönnek azok az emlékezetes estek, amelyeket anno együtt élhettünk át barátunkkal, Komcsival.

Egy csodálatos, és mégis fájdalmas alkalom ez mindig: elvesztettünk nyolc évvel ezelőtt egy karakteres embert, egy vezért, és azt hiszem, több száz ember nevében mondhatom, a mai napig nem tudtuk ez feldolgozni. Gabika biztos hogy boldog, mert összegyűlünk, épp erről beszélgettünk a kolozsvári barátainkkal, akikkel neki köszönhetően alakult ki ez a jó viszony, amit azóta is ápolunk, visszük tovább az örökségét.

A fiatalokat is szeretnénk megtanítani erre, hogy ők is érezzék át mindezt, amiben nekünk is részünk van – fogalmazott, majd hozzátette, fantasztikus volt látni a pályán a régi és a jelenlegi kedvenceiket, boldogok, hogy eljöttek. Végezetül pedig üzent is Atti: – Hiányzol, Komcsi, rád emlékezünk!

Sokan a gyermeküket is elvitték a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusára, a kicsik önfeledten fociztak, szaladgáltak, és hallgatták a történeteket, Komcsiról is, akinek az emlékét méltón őrzik!

