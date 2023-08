A fogyasztói társadalomban a takarékosság nem elsődleges szempont, ebből következik, hogy az ételek közel egyharmada a kukában landol. Magyarországon évente fejenként 68 kilogramm, összesen 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladékot termelünk, ennek az 55 százalékát a háztartások teszik ki. Ez pedig körülbelül 400 rászoruló étkeztetésére is elegendő lenne, derül ki az europa.eu cikkéből.

Olyan alternatív megoldásokat kerestünk, amelyek segíthetnek ezen a problémán. Találtunk egy ételmentő applikációt, amely azt a célt szolgálja, hogy az élelmiszer-pazarlást valamelyest mérsékelje. Ez az életgazdálkodást fenntarthatóbbá teszi környezetvédelmi és gazdasági szempontból is, emellett jól járnak a vendéglátóhelyek, hiszen nem kell kidobniuk a jó minőségű megmaradt ételeket. Nyer a fogyasztó is, mivel ezeket az ételeket 30-70 százalékkal olcsóbban tudják megvásárolni a nap végén. Végül nyer vele a Föld is, mivel így csökken az ebből származó üvegházhatású gázok mennyisége.

Kezdetben még csak néhány fővárosi vendéglátóegység csatlakozott a kezdeményezéshez, majd egyre többen jelezték, hogy szeretnének a részesei lenn; számos nagyváros éttermei és pékségei, majd cukrászdák és áruházak is megjelentek a partnerek listáján. A cívisvárosban az applikáció megjelenése után néhány hónappal startolt el az ételmentési akció.

Debrecen vállalkozói mit tesznek az ételpazarlás ellen?

Nyakunkba vettük a várost, és felkerestünk néhány belvárosi vendéglátóhelyet, azzal kapcsolatban, hogy ők tesznek-e valamit az ügy érdekében. Debrecen egyik legforgalmasabb utcájában található pékségben a kérdésünkre az eladó ezt a választ adta:

Előfordul, hogy a nap végére megmarad pár kenyér, péksütemény. Másnap ezeket a termékeket már nem tesszük ki a pultba, és nem adjuk el a vevőknek, kidobni pedig semmiképpen nem szeretnénk. Az áru minősége nem romlik, és szabály írja elő, hogy másnap nem lehet árcsökkentés nélkül értékesíteni ezeket . Ezért jótékony célra felajánljuk karitatív szervezeteknek.

Pékségből is menthetünk ételt

Betértünk egy cukrászdába is, itt kérdésünkre azt felelték, gyakran előfordul, hogy marad meg sütemény, de próbálják megmenteni. Másnap nagy árengedménnyel kínálják ezeket, közel 50 százalékkal csökkentik a termék eredeti árát.

Több nagy áruház esetében tapasztalhatjuk, hogy este hét óra után 50 százalék engedménnyel vásárolhatjuk meg a megmaradt termékeket, van, ahol a még fogyasztható pékárukból összeállítanak 2-5 darabos csomagokat, ezek is féláron kaphatóak. Ezek jelentős megtakarítást eredményezhetnek a vásárlók számára.

A cívisváros lakói hogyan kerülik el az ételpazarlást?

A vendéglátóhelyek és az üzletek törekvései mellett arra is kíváncsiak voltunk, a város lakói mit tesznek azért, hogy megelőzzék az étel kukába kerülését. A Debreceni Református Nagytemplom mögötti parkban uzsonnázó nyugdíjas korú hölgy a téma hallatán a gyermekkorára vezette vissza a válaszát:

Engem még a szüleim arra tanítottak, hogy ételt nem dobunk a szemétbe. Mindig annyit szedtem a tányéromra, amennyit meg tudtam enni, nem többet. Ezt a szokásomat mai napig megőriztem. A vásárlás során pedig nem veszek sok mindent, csak azokat, amikre éppen akkor szükségem van

– mondta Szabó Józsefné.

A hölggyel ellentétben van, aki szereti nagy tételben beszerezni az élelmiszereket, és tapasztalja ennek árnyoldalát. Morvai Gabriella és családja már belátja, hogy ez így nem túl célravezető:

– Mi régebben felhalmoztunk mindent a vásárlásaink során, sok romlandó termék maradt a hűtőszekrényben, amiről megfeledkeztünk, így kénytelenek voltunk kidobni. Az utóbbi egy évben, igyekszünk ezen változtatni. Mielőtt elindulunk vásárolni, megnézzük mi van otthon, és mi az, amire szükség lehet a főzésnél vagy a reggeliknél – felelte.

Akadnak olyanok is a cívisvárosban, akik tudnak egyes akciókról és élni is szoktak ezekkel a lehetőségekkel.

Nagyon ritkán szoktam csak főzni, amikor az időm engedi. Általában napi menüt rendelek, ami el is szokott fogyni. A közelemben van egy nagyobb áruház, itt szerzem be a zsemlét a reggelihez és a vacsorához. Egyik alkalommal hívta fel a figyelmemet egy ott dolgozó hölgy arra, hogy este hét óra után minden pékáru fél áron kapható. Szerintem ez nagyon jó, nemcsak nekik, hanem nekünk vásárlóknak is

– válaszolta Tóth Olívia.