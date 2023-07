„Napfény járja át a szívem újra” – sokan örülnek annak, hogy az ismert sláger végre aktuális, míg mások a forrósággal járó nehézségek miatt sóhajtanak fel az időjárás-előrejelzést figyelve. Dr. Késmárky András gyermeksebész, mentőorvos és háziorvos portálunknak arról nyilatkozott, mit tehetünk azért, hogy a jó élmények miatt legyen feledhetetlen a nyár, ne pedig egy hőguta, napszúrás vagy leégés okán.

A Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportjának vezetője egy érdekes adatot osztott meg velünk: tavaly május elejétől szeptember végéig 47 alkalommal haladta meg a riasztási küszöböt az UV-B sugárzás. Korábban, a ’70-es, ’80-as évek környékén ez a szám 10 és 20 között volt. A klímaváltozás következményeként egyre többször vannak hőhullámok, amik fokozzák ennek káros hatásait.

„Szobafogság” napszúrás után

A hőártalmak leginkább a gyermekek és az idősek korosztályának tagjait veszélyeztetik, de bárkit ledönthet a lábáról, ha túlságosan felhevül a teste. Ilyenkor fülzúgás, homályos látás jelzi a közelgő ájulást. Napszúrás esetén a melegtől egy pici agyödéma keletkezik, ez okozza az ismert tüneteket, a hányingert, hányást, erős fejfájást. A szakember hangsúlyozza, a megelőzés a legjobb módszer, nem lehet elégszer elmondani, hogy a legmelegebb órákban kerüljük a közvetlen napfényt, ha pedig útnak indulunk, szellős ruhában tegyük, viseljünk fejfedőt, ellenőrzött napszemüveget, és gondoskodjunk a folyadékpótlásról, akár izotóniás italokkal a fokozott verejtékezés következtében elveszített elektrolitok bevitelére.

Ha már megtörtént a baj, a napszúrást szenvedőknek azt tanácsolja, egy-két napig hűvös szobában pihenjenek, homlokukat vizes kendővel borogassák, a bevált fájdalomcsillapítót alkalmazzák. Jót tesz ilyenkor a cukros ital.

A hőguta és a hőkimerülés állapota akár intenzív osztályos kezelést is igényelhet. A hőhatással járó verejtékezés következtében ugyanis kialakulhat a folyadékháztartás zavara, ami életveszélyes is lehet. Mivel az aszfalt magába vonzza a sugarakat, 10-20 fokkal melegebb lehet a környezeténél, így a rajta álló, hűtetlen, zárt jármű belseje 50-60 fokig emelkedhet, ebben 10 perc alatt eljuthatunk az életveszélyes állapotig, akárcsak a járműben hagyott gyermek vagy kisállat.

Késmárky András, a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja (DEKOM) vezetője

Forrás: Napló-archív

Másodfokú égési sérülést is szerezhetünk

Az orvos szólt a bőrünket érő káros hatásokról is. Mint mondta, a többféle hullámhossz közül bőrünket nagyban az UV-B sugárzás érinti, amely első és másodfokú égési sérüléseket is okozhat. Erre akár 15 perc is elég a tűző napsütésben. A fedetlen bőrfelületet ezért érdemes naptejjel óvni. Kifejtette: a faktorszám olyan mérőszám, ami megmutatja, hogy a bekenés nélküli biztonságos idő hányszorosát tölthetjük a napon ezzel a fényvédelemmel. Az átlagos bőrű felnőttek számára 30 fölötti faktorszámú naptejeket javasol, míg a gyerekeknek az 50 faktorosnál kezdődik a biztonságos krém.

A napégés, ahogyan minden más égési sérülés elsődleges kezelési módja a minél hamarabb megkezdett és hosszan tartó hűtés. Ha orvosi ellátásra nem szorul a beteg, akkor a gyógyszertári vény nélküli, erre a célra kifejlesztett hűsítő, bőrnyugtató készítmények gyorsíthatják a gyógyulási folyamatot.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ha rendszeresen éri bőrünket közvetlen tűző napsütés, akkor a sugárzás hosszú távon rosszindulatú folyamatokat is elindíthat, hiszen a bőr sejtjeinek a DNS-állományát károsíthatja, pontmutációkat okozhat.

A direkt napsütésben évekig dolgozóknál gyakoribb a melanóma. A 40 év fölött jellemző – leginkább a nőket érintő – alattomos daganatféle nagyon hamar áttétet ad mindenféle belső szervre. Megelőzésképp ellenőrizni kell az anyajegyeket, és bármilyen elváltozás, megjelenő új anyajegy esetén szakorvoshoz fordulni. A szakember hozzátette, szolárium gyakori használata 87 százalékkal növeli e betegség kockázatát.

Sózzuk meg a lángost!

Dr. Késmárky András végezetül beszélt a nyári táplálkozásról. A fokozott verejtékezéssel járó veszteségek visszapótlásában támogathatjuk a szervezetünket, ha a szokottnál kissé több sót hintünk a hekkre vagy a lángosra, illetve ha mellőzzük a vízhajtó üdítőket, azaz a koffein- és alkoholtartalmú folyadékokat, és mérsékeljük a kávéfogyasztásunkat. Egy kis odafigyeléssel tehát élvezhetjük a nyár minden örömét, a szabadtéri szórakozási lehetőségeket, és valósággá válthatjuk a slágert, mert míg csak a „szívünket” járja át a napfény, addig dr. Késmárky Andrásnak és kollégáinak sem lesz dolga velünk a rendelőkben.

ND / HaBe