Péntektől vasárnapig a gasztronómiaáé a főszerep Hajdúszoboszló szívében: megnyílt az ingyenesen látogatható Art Food Fesztivál, amelyen hangulatos koncertekkel, művészeti alkotásokkal és a legmenőbb streetfood-ételekkel találkozhatnak az érdeklődők. A Szent István parkba szervezett fesztiválon annyi a program, hogy felsorolni is nehéz, a teljes lista itt érhető el. A nyitónapon fotóriporterünk is tett egy kört, mint ahogy az a képeken is látszik, rengetegen voltak kíváncsiak a programra.