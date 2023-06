Az Örökségünk nyomában című podcast-sorozat ezen adásában egy olyan mézeskalácsost ismerhetnek meg, aki nemcsak egy nagyhírű, régi mesterséget éltet, hanem akire ez a szakma is egyfajta hagyományőrzés mentén, egészen pontosan családi örökségként szállt. A stúdióban itt volt velem Radics Zoltán, aki mézeskalácsos családba született, és már egész fiatalon megismerkedett a tükrös-mézes szívek világával. Eljött vele felesége is, hiszen ők ketten nemcsak a magánéletben, hanem a munkájuk elvégzésében is fogják egymás kezét. Az adásban szó volt arról, miként lehet jól kezelni egy megörökölt kézműves vállalkozást, hogyan egyeztethető össze a családi élet és az országjárás, és arról is, kell-e a közös gyermeknek tovább vinni a mézeskalács-készítést a Radics családban…

Bucsi Bernadett