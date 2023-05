Gyereknapot tartott Tetétlenen pénteken a vármegyei önkormányzat, számolt be a hbmo.hu. A vármegye önkormányzatának ingyenes rendezvényén a helyi gyerekek kedves műsorral készültek, majd ők is csatlakoztak a kézműves foglalkozásokhoz, kipróbáltak különféle népi játékokat, de állatsimogató, lufibohóc és sütemény is várta őket. Találkozhattak az Aquamanóval, és interaktív gyerekműsorban is részt vehettek.