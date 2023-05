Miklósvölgyi Péter, a rendezvényt szervező Debreceni Campus Nonprofit Kft. egyik ügyvezetője ült le a podcast mikrofonunk mögé és árult el számtalan érdekességet arról, miként szervezik meg - mint a beszélgetésből kiderült - Magyarország második legnagyobb négynapos buliját.

A szervező azt is megosztotta, hogyan zajlik az egyezkedés a zenekarok között, és hogyan döntik el, kik legyenek a fesztivál fellépői. Sőt, megtudtuk azt is, milyen különleges kívánságai voltak az évek alatt a nemzetközi sztároknak, valamint az idei 15 éves Campus Fesztivál egyik sztárfellépőjéről, az 1920-as évek jazzhangzását elektronikus zenével vegyítő electro swing stílus első számú úttörőjéről, Parov Stelarról is kulisszatitkokat mondott el a szervező. Azonban „felültünk” a nosztalgiavillamosra is, és visszautaztunk 15 évet az időben: hogyan is kezdődött el, és nőtte ki magát az egykori Vekeri-tó fesztiválból Kelet-Magyarország legnagyobb fesztiválja.