Mindkét előadó listavezető, slágereiket milliók követik és hallgatják világszerte, Schulz július 20-án, míg Zaz két nappal később július 22-én érkezik a négynapos fesztiválra. Ami pedig a hazai fellépőket illeti, már biztosan táncolhatunk és üvöltve énekelhetjük a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, Majka vagy éppen a Valmar dalait, de természetesen a debreceniek kedvenc zenekara, a Tankcsapda sem marad otthon a Campus Fesztivál ideje alatt.

Miklósvölgyi Pétert, a rendezvényt szervező Debreceni Campus Nonprofit Kft. egyik ügyvezetőjét kereste fel portálunk, azzal a céllal, hogy az idén 15 éves Campus Fesztiválról meséljen 15 érdekességet.

1. Milyen extrém kérés(ek)nek tettetek eleget az évek alatt?

Például a Scooter oxigénsátra, vagy Bob Sinclair nem hétköznapi mennyiségű étel- és italigénye – amihez hozzá sem nyúlt végül – maradandó kérések voltak, de ezek nem olyan meglepő dolgok egy fesztiválszervező stáb számára.

Az, hogy egy Tiësto vagy Robin Schulz szintű világsztár sok-sokmilliós pirotechnikát füstöl el, az sem meglepő már.

A magyar előadóknál néha megfogalmazódik egy-egy igény azzal kapcsolatban, hogy ki kivel nem szeretne fellépni egy napon ugyanazon a színpadon. Azonban annak nagyon örülünk, hogy végül Robin Schulz ugyan magánrepülővel, de érkezik a Campusra, mert már évek óta egyeztetjük, hogy összejöjjön a fellépés, de csak így fér neki bele, ha lenyomja a bulit a Nagyerdőn. A fellépése után pedig éjfélkor azonnal elrepül, mert még hajnalban Ibizán az éjszakai klubban ő a rezidens.

Tiësto sok-sokmilliós pirotechnikát füstölt el Debrecenben

Forrás: Napló-archív

2. Ki kért nagyon extrém dolgot az öltözőjébe?

Már lehet, hogy többször elmeséltük már ezt, de bosszantó volt, hogy egy nem is annyira sztár státuszú, de nemzetközileg jegyzett DJ két üveg 120 ezer forintos pezsgőt kért. Természetesen megkapta (bár kicsit túlzónak tartottuk), de az már fájt, hogy mindkét üveget szétlocsolta a show közben, és bele sem ivott. De vicces volt, hogy 80 darab citromot kért tavaly a svéd énekesnő, Zara Larsson menedzsmentje, majd a közösségi médiában posztolta a művésznő, hogy ki az a bolond, aki így pazarol a citrommal.

Zara Larsson

Forrás: Napló-archív

3. Volt olyan, aki elkésett, vagy utolsó pillanatban esett be a koncertre?

Elég pontosan, szerződésbe foglalt időpontok vannak, ezt mindenki betartja. Az előfordult, hogy nem azzal a géppel szállt le, amivel előzetesen vártuk, később érkezett, de a koncertre még így is időben oda ért.

A legmelegebb helyzet az volt, amikor 10 évvel ezelőtt Nabiha zenekarának teljes hangszerkészlete elkeveredett a repülőn, de az utolsó utáni pillanatban befutott a cucc.

A hazai előadóknál is lehetnek technikai gondok, lerobban a turnébusz, baleset van az autópályán, de ők mindig időben ideértek.

4. Mikor kezditek el összeszedni az előadókat a következő évre?

A nemzetközi előadók esetében volt arra példa, hogy már évekkel korábban, mivel erős a hazai és nemzetközi fesztiválpiac, ezért jó előre érdemes akár csak ötlet szintjén is előre dolgozni: kit is szeretnénk a jövőben elhozni majd Debrecenbe. A nagyobb hazai és külföldi előadók zömét 8-10 hónappal korábban tudjuk összerakni, de egy-egy külföldi előadó esetében például akár 3-4 hónap is kell, mire eljutunk csak a szerződéskötésig. A hazai előadókkal is szeretünk korán megegyezni, mivel a programot mindig egy konkrét koncepció mentén rakják össze a kollégák, éppen ezért sok egyeztetést igényel, kit melyik napra szeretnénk meghívni.

5. Volt olyan külföldi, vagy akár hazai előadó, akit szerettétek volna, ha eljön a fesztiválra, de nem vállalta el a fellépést?

Fontos leszögezni, hogy külföldi előadó esetében soha nem az előadóval tárgyalunk, hanem ügynökségekkel. A fesztiválpiac erős, nehéz versenyezni a külföldi fesztiválok által feltornázott árakkal, sőt még itthon is kialakulhat egy árverseny valaki miatt, így eljön az a pont, hogy már nem éri meg sajnos elhozni a kiszemelt előadót, mert akkor drasztikus jegyáremelésre lenne szükség. A Campus esetében talán egyszer fordult elő, hogy azért nem vállalta el egy produkció a fesztiválos fellépést, mert akkora mennyiségű és méretű felszereléssel érkeztek volna, hogy nem fértek volna el a szállító kamionok a Nagyerdőn, így közösen döntöttünk arról, hogy sajnos nem férnek be a fesztivál kínálatába.

6. Melyik volt a ti szemszögetekből a legemlékezetesebb koncert?

Más és más miatt lehet valaki emlékezetes, és ehhez még csak nézőcsúcsot sem kell hoznia. Személy szerint nekem kellemes emlék, hogy még a régi stadionban felállított nagyszínpadon együtt lépett fel 13 évvel ezelőtt az Edda és a Republic. Nehezen álltak kötélnek, hogy közös jubileumi este (az Edda 30, a Republic 20 éves volt akkor) legyen a Campuson, a koncert napján még Cipő és Pataky Attila is tanulták egymás dalszövegeit.

Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgatót kérdeztük

Forrás: Napló-archív

7. Milyen izgalmas történetek születtek a backstage-ben?

Nem igazán felejtettük el azt a pillanatot, amikor a Clean Bandit fellépő ruhái elkeveredtek a repülőtéren, de meghatározó szereplője volt a Campusnak a The Prodigy 2017-es fellépése. A fesztivál szervezőcsapatát nagyon sokan alkotjuk, ha bárkit megkérdeznél tuti, hogy nem lenne két ugyanolyan emlékezetes pillanat a csapaton belül. Valakinek a Víztorony programja a legkedvesebb, valakinek a rock és metal helyszín, valaki pedig az Egyetem Térről tudna jó emlékeket sorolni. Azonban kiemelném az Artisjus-díjunkat, és az európai EFFE minősítést is, ez a két kitüntetés jól bizonyítja, hogy a Campus 15 év alatt a közönség elismerése mellett szakmailag is erős brandet képvisel.

8. Melyik korosztály érdeklődik leginkább a fesztivál iránt?

Közhelyes, de tényleg mindegyik, a statisztikai átlagéletkor 23-24 év. Ezen belül persze lehetne szétbontani, hogy kik vannak többen és melyik napszakban, de miután a programkínálat minden évben nagyon színes, így a családoktól kezdve minden korosztály megtalálja a megfelelő szórakozási formát, és programot a fesztiválon. Előző évben 19 programhelyszínünk volt, 500-nál is több program, ebben a gyerekprogramoktól kezdve a színházi, vagy a hajnalig tartó zenés bulikig minden benne van. Ezt szerencsére nem lehet csak egy korosztályra lebontani. A Campus Fesztivál nem egy hagyományos értelembe vett fesztivál. Eleve a helyszín kiváló adottságai miatt sem, és itthon nem találsz jelenleg ennyire komfortos nyári rendezvényhelyszínt.

9. Melyik évben volt a legtöbb fellépő a fesztiválon?

2022-ben, nagyjából 300 körüli volt a fellépők száma, és azon éven a fesztivál nézőszáma 116 ezer volt.

10. Ki volt a „legkellemesebb” csalódás, ha az előadókat nézzük?

A technikai és logisztikai feltételek a legnagyobb sarokpontok, ha ott minden rendben van akkor mindenki elégedett. Persze lehet valaki morcosan érkezik, és ki sem jön az öltözőjéből, vagy lehet olyan, aki úgy mozog a backstage-ben, hogy mindenkivel közvetlen és mosolyog, beszélget, érdeklődik a fesztiválról.

Lukas Graham például kifejezetten kért a várossal és a fesztivállal kapcsolatos emléktárgyakat. A hazai előadók pedig a leghálásabbak, ők minden figyelmességnek örülnek, kimondottan szeretik a Campust.

11. Mennyi szemét gyűlik össze egy-egy fesztivál alkalmával?

A re-pohárnak és a szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően évente több köbméterben mérhető az, hogy egyre kevesebb a hulladék.

12. Ki volt az a zenekar, aki a legtöbb autóval, vagy legtöbb cuccal érkezett?

A hazai produkciók nagyon készülnek a Campus Fesztiválra, kiemelt jelentőségű nyári esemény számukra a debreceni nagyszínpadon fellépni, ezért szeretik megmutatni a közönségnek, hogy mekkora show-t is tudnak valójában adni. A színpadméretünk ezt lehetővé is teszi, tehát a hazai nagyszínpados fellépők érkeznek a legtöbb autóval és cuccal. A külföldi fellépők közül pedig a legtöbb cuccal talán a Limp Bizkit érkezett négy éve.

13. Milyen kívánságaik vannak az előadóknak?

Nyugalmat kérnek legtöbbször. A hazai előadók többnyire maguk és a stáb részére étel és ital bekészítéseket, a külföldi előadók ettől már jelentősen eltérhetnek, de miután ők folyamatosan úton vannak, ez valahol érthető is. A Scooter 2018-ban például külön hangcuccot kért, hogy H.P. Baxxter full hangerővel készülhessen, hangolódjon a saját fellépésére. Egyes előadóknál a törölközőméret és az öltöző hőmérséklete is kiemelt igény volt. A külföldi előadók egyébként kevés időt tartózkodnak közvetlenül a színpad mögötti öltözőjükben, mivel szállodából érkeznek és egyből oda is mennek vissza, vagy van, aki már indul tovább a repülőtérre.

14. Az elmúlt évek alatt volt különleges, vagy híres vendége a fesztiválnak, aki csak érdeklődőként, szórakozás céljából látogatott a fesztiválra?

Igen, minden évben több ismert vendég érkezik a fesztiválra, a színésztől a politikusokig, celebekig bárki megfordulhat a Campuson, a VIP zónában leginkább. Általában civilként jönnek, és többször volt olyan neves vendégünk, aki nem is jelentkezett nálunk, hanem csak úgy megjelent egy-egy koncerten a közönség soraiban, és mi is egy-egy posztból tudtuk meg, hogy itt járt Debrecenben.

15. Miben rejlik a Campus Fesztivál varázsa?

Szervezőként nehéz megmondani, nagyon sok kollégám azon dolgozik, hogy évről évre még izgalmasabb, színesebb és jobb legyen a fesztivál. Az elmúlt 15 év, valamint előtte a Vekeri-tó Fesztivállal indult Campus-történet jól mutatja a fejlődés útvonalát.

Évről évre tudtunk újat mutatni, tanulni a hibáinkból és együtt fejlődni a fesztiválozók igényeivel. Sok fesztivál megszűnt vagy jelentősen átalakult, szerintem a Campus megőrizte jó értelembe vett vidékiségét, Debrecen részévé vált, miközben országosan is az egyik legnagyobb nyári fesztiválok egyike.

Egyre jobban igyekszünk figyelni a szolgáltatásokra, a biztonságra, valamint a kényelemre, hogy ha megérkezik valaki a Nagyerdőre, tényleg kikapcsolódjon, szórakozzon és ne a hétköznapi dolgokon rágódjon. Ha ezt sikerül elérni, akkor már elmondhatjuk, hogy megvolt a fesztivál varázsa. Idén egyébként a látványvilágban lesznek komoly újítások!

