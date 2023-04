Ha van olyan hely Debrecenben, ahol már egészen biztosan mindenki járt, az a május elsején 65. születésnapját ünneplő Nagyerdei Állat-és Növénykert. A Haon április utolsó napján, vasárnap délelőtt tért be a parkba, ahonnan – mint több generáció megtapasztalhatta – a felnőttkort rendre messze fújja valami varázslatos szellő. Így volt ez most is, hogy megadatott gyerekként rácsodálkozni az állatkert lakóira, akiknek épp a napi első étkezésére – emberléptékben reggelijére – voltunk változó vendégszeretettel fogadtatott látogatói.

Forrás: Czinege Melinda

Arccal a hírnév felé

Az ormányos medvék nemhogy nem zavartatták magukat, de kimondottan élvezték a rivaldafényt, amit részben a tágra nyílt gyerekszemeknek, részben fotóriporterünk fényképezőgépének köszönhettek. Az állatok néha zavarba ejtően sokat mondanak tekintetükkel, ahogy ők is: egy idő után nem tudni, hogy önmagáról vagy az őt szemlélő kétlábúról gondolja, hogy rács mögött van. Ragadozók, így madárfiókát, tojást, kisebb emlősöket, sőt nagyobb madarakat is fogyasztanak, már amennyiben hozzáférnek, merthogy itt is a domináns hím nehezíti meg a nyugodt falatozást. A gondozójuktól megtudtuk, hogy nem ők az egyetlenek: a szurikáták is fáradhatatlan szereplési vággyal képesek pózolni. Állíthatjuk, hogy vannak influenszerek az állatkert lakói között, ahogy a némi önelégült gőggel szobrozó tigrisnél is azt tapasztaltuk: bizony unatkozna, ha csak a hóbagoly indokolatlanul nagy ívben kókadozó fejét kellene egész nap néznie.