A négynapos hosszú hétvégén a pihenésé a főszerep, és elsősorban az időjárás függvénye, ki merre találja meg a számításait. Ám van egy sport, melynek egyetlen egy meteorológus sem szabhat gátat. Ha esik, ha fúj, egy horgász akár napokat is eltölt a parton, hogy kifogja a várva várt halat. A Látóképi-víztározó partján horgászó Attila sincs ezzel másként, a hajdúböszörményi fiatal már napokkal korábban betervezte, hogy szombattól hétfőig a víznél tölti a szabadidejét, ha esik, ha fúj.

A víz hideg, körülbelül olyan 7-8 Celsius-fokos lehet, ami még a halaknak is kellemetlen, így nehézkes a horgászás, kapásom eddig egyetlen egy darab volt, egy nagyjából 8-10 kilós tükörponty

– vallotta be szombati találkozásunkkor Attila.

Balogh Attila a vízparton

Forrás: Czinege Melinda

Úgy fogalmazott, egy bölcs, idősebb horgásztól tanulta: nincs hideg, csak rossz ruhaválasztás. – Az elmúlt napok időjárása közrejátszik abban, hogy a halak annyira nem intenzívek, próbálkozunk mindenfélével: finomabb szerelékekkel és kisebb csalikkal horgászunk. Én a bojlis etetésre esküszöm, azaz különböző magőrleményeket, hallisztet és ráklisztet gyúrok össze egy golyóba, hátha arra most jobban kapnak a halak – tudtuk meg a „trükkjét”. Mint mondta 5-6 éves korában fertőzte meg a sport, azóta már egy szenvedéllyé nőtte ki magát. Egy hobbi, ami nélkül nem tud létezni, és egy olyasfajta kikapcsolódás, mely megadja azt a fajta pihenést, amitől feltöltődik.

Ha társasággal jövünk, iszogatunk, főzünk, jól érezzük magunkat, eltelik az idő. Ha egyedül jövök ki pár napra, feltöltődök, elbújok egy kicsit a világ zajától, magamra figyelek, no meg a halakra

– nevetett a horgász, aki nem tagadta, várja már a jó időt, akkor biztosan többször jelezz majd a kapásmérő.

Attila a bojlis etetésre esküszik

Forrás: Czinege Melinda

A sok éves tapasztalata okán tudja, ha jön a felmelegedés, akkor a halak is jobban érzik majd magukat, erre szerinte 1-2, maximum 3 hetet kell várni. – Szeretünk erre a tóra járni, mert a környező vizekkel ellentétben itt elmondható, hogy az átlag mélysége 4,5 méter, amiben el tudnak bújni a halak, de vannak ennél mélyebb részek is. Azonban amit nagyon fontosnak tartok horgászként, hogy a Látóképi-víztározónak van szinte a legnagyobb halállománya a környéken: leginkább ponty és keszeg, de úszkál a tóban harcsa, busa, fekete sügér, és attól is különleges ez a víz, hogy itt nincs törpeharcsa, mert a fekete sügér kiette – fogalmazott Attila, akinek a legnagyobb fogása eddig egy 23,5 kilós amur volt.

ND