Megtudtuk, hogy alapvetően nem a gyenge műszaki megoldások okozták a Daciák rossz hírét, sokkal inkább az összes keleti autóra jellemző szerelési hiányosságok. István szerint előfordult, hogy a gyártáshoz használt lemezeket 5-6 évig is képesek voltak „pihentetni” a gyárakban, így mire eljutottak az összeszerelés fázisába, már eleve korrodált elemekre került a fényezés, amely idővel megbosszulta magát.

Arról szintén rengeteg történet kering, hogy milyen válogatott helyekről voltak képesek elszabadulni csavarok, a kárpitok rögzítéséhez használt pozdorjacsavarokról már nem is beszélve, amelyekből marékszámra lehetett összegyűjteni egy-egy rázósabb út után.

Azt már csak mosolyogva teszi hozzá, hogy annak idején a Merkúrtól ritkán lehetett olyan autóhoz jutni, amelyik teljes volt. – Akadt, amelyről kapcsolók, kerékcsavarok, kárpitelemek hiányoztak, de a gyárilag biztosított szerszámkészlet is „hiánycikk” volt akkoriban. Mai napig nem tudni, hová tűntek ezek… – mondta.

Forrás: Matey István

Annak ellenére, hogy a nánási veterános folyamatosan helyhiánnyal küzd, ma már nem tervezi, hogy eladja a Daciát, holott korábban már meghirdette, s ugyan voltak érdeklődők, de annak ellenére sem talált gazdára, hogy nem milliós áron kínálta. A miért pedig a fényezésben keresendő. A legtöbb veterános ugyanis háklis az eredetiségre, a lehető legkorhűbb járművekre hajlandóak komolyabban áldozni. A Dacia így megmaradt, jelenleg újabb felújítása lenne esedékes, hiszen a rozsda ismét felütötte a fejét, de István már ismeri magát annyira, hogy ebbe csak akkor fog majd bele, ha a teljes autót szétszedi és elemenként rakja rendbe. Az esetleges oldtimer minősítés is csak ezt követően jöhet szóba.

Forrás: Matey István

Papónak is ilyen volt

A klasszikus, azon belül a keleti blokk autóinak mellesleg óriási reneszánsza van napjainkban, hiszen felnőtt egy olyan generáció, amelynek családi emlékei, benyomásai vannak ezekről az autókról, így egyre keresettebbek. Nem csoda, hogy ma már nem ritka, hogy 4-5 millió forintért cserél gazdát egy Zsiguli, amely veterános körökben is egyre „magasabban” jegyzett. – Drágának tűnhet ez az ár, de be kell látni, hogy a ráfordított időt és befektetett munkát egy-egy autó felújítása során még így sem feltétlenül tükrözi. Arról már nem is beszélve, hogy mára egy jármű teljes fényezése 1-2 millió forintba is kerülhet – mutatott rá.

István tudja, miről beszél, amely azután vált egyértelművé, miután visszatértünk a próbaútról. A garázslabirintus mélyén elképesztő autócsodák pihennek, amelyek arra várnak, hogy bemutathassuk őket!