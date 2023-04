Hihetetlen, de az Irie Maffia zenekar idén ünnepli fennállásának 18. évfordulóját, így a maffiózók végre felnőttkorba léptek, amit április 21-én, este 19 órától a Roncsbárban is megünnepelnek. Senáék az idei évet egy különleges ballagási bankettel turnézzák körbe, ami már nem is egy hagyományos koncertre, hanem inkább a színházi előadások világára emlékeztet. Egy teljesen új színpadkép mellett a koncert műsorába bekerülnek a zenekar legerősebb dalai az elmúlt 18 évből, továbbá több olyan történet is napvilágot lát a zenekar életéből a koncerteken, amiket csak a zenekarhoz legközelebb álló emberek ismerhettek. A részvétel belépődíjhoz kötött. HBN