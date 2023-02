Vágykeltő menüsor, eljegyzés és virágcsokor a futártól, és a semmi. Ezekkel a hívószavakkal összegezhető a Haon Valentin-napi körképe. Ki hogy tehetni, együtt megélt élménnyel vagy a távolból intézett ajándékcsomaggal készül. Előbbinél mindent visz a romantikus vacsora, utóbbinál a futárszolgálat és a kapucsengővel járó meglepetés spontán meghatódottsága.

Nagy Enikő Budapesten tanul, ezért a párjával, Szalontai Szabolccsal február 13-án, a közös szabadnapjukon randevúztak az egyik debreceni cukrászdában. A virágüzlettel együtt működő üzletben a tulajdonost, Somné Juditot kérdeztük arról, hogyan látja a szerelmesek napját a pult mögül. Hét éve figyeli a szezont, de ez az esztendő teljesen más tendenciát mutat, mint az eddigiek – mondta. Azt tapasztalja, hogy miután a világjárvány idején rengeteg virág tönkrement a kereskedőknél, ami miatt az árak emelkedtek, most az infláció is óvatosabban megnyíló pénztárcára késztette a férfiakat.

Szívfájdalom, hogy még mindig a vörös rózsával kapcsolják össze a Valentin-napot

– osztotta meg az üzletasszony, aki rendszerint felhúzva a kesztyűt ezen indokolatlan berögződés ellen, szívesebben tereli a vásárló figyelmét a pasztell és a rózsaszín virágokra, vagy a szerelem virágaként ismert bazsarózsára. Mivel a Valentin-nap világünnep, mindenhol megugranak az ünnepi növények árai, de megtudtuk azt is, hogy az árérzékeny készülődés miatt egyre gyakrabban esik a választás a szerényebben összeggel felcímkézett tulipánra, mint az egyébként legnépszerűbb vörös rózsára. A szakember szerint egyébként is szinte minden meglepetésnek örülünk február tizennegyedikén. A trendek változnak, idén például már netfilxes páros édességbox is készül. – Mi nők, bárminek örülünk, csak gondoljanak ránk, legyen az egy csoki, egy apró üzenet – összegzett végül.

Somné Judit, a debreceni virágüzlet tulajdonosa hisz az apró meglepetések erejében

Forrás: Kiss Annamarie

Átaludnánk, nem felednénk

Debreceni Beáta jelenleg főállásban anyuka, és a délutáni altatás idején kérdésünkre elmondta, csaknem két évtizede tett fogadalmat a férjével: február idusának egyszer s mindenkorra hátat fordítanak. A legtöbben vagy otthon, vagy étteremben, de ünnepi vacsorára készülnek, jellemzően meglepetésként. Szabó Bence már két hete asztalt foglalt, vacsorával, sőt, lánykéréssel készül, az élet egyik legfontosabb eldöntendő kérdését pedig tervei szerint a romantikus lakoma után szögezi majd a kedvesének. Aki szerelmes, annak ez nagyon szép nap – összegzett kérdésünkre némi szarkazmussal Farkas Enikő. A debreceni gyógypedikűrös szerint a Valentin-nap megítélése csakis azon múlik, hogy párkapcsolati szempontból a társadalom melyik halmazába tartunk. Míg a szinglik a karácsonyi Grincshez hasonlóan máglyára vetnék ezt a napot, a friss szerelmesek piros betűvel nyomatékosított lehetőséget találnak az újabb turbékolásra.

El is hagyhatjuk a hajcihőt

A párkapcsolati szakértő szerint jó, ha van, de tulajdonképpen teljesen súlytalan a Valentin-nap. Egy kapcsolat erősségében, stabilitásában semmilyen jelentősége nincs a Valentin-napnak – mondja a debreceni pszichológus, párterapeuta Lindák Linda. A Haon a Párkapcsolat Debrecen szakemberét nemrég arról kérdezte, mire van szükség leginkább, és szerepel-e köztük a jeles nappal járó, sokakat megosztó körítés. Hangsúlyozta, nem egyetlen napon múlik, hogy mennyire kiegyensúlyozottan működik egy párkapcsolat.

Ha egész évben, rendszeresen nem törődünk a kapcsolatunkkal, csinálhatunk bármit Valentin-napon, nem sokat számít

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint ugyanakkor az is igaz, hogy a közös szokások erősítik a párkapcsolatot. – Ha megvan a magunk kis rituáléja erre a napra, az jó hatású lehet – jegyezte meg.

Praxisában a mindennapi ajándékozás javallata helyett a rendszerességet szokta kiemelni, azt vallja ugyanis, hogy a szeretetünket mindennap ki kell mutatnunk a társunk felé. – Nem nagy gesztusokra, ajándékokra van szükség, hanem folyamatos figyelemre, ezért én erre a napra inkább plusz lehetőségként tekintek – jegyezte meg. Ezek a jó gyakorlatok akár megelőzhetik a rendelőjében leggyakrabban elhangzó problémákat is, mint a hűtlenség, az elhidegülés, a veszekedések és a szexuális problémák.

Megtudtuk azt is, hogy a február idusához hasonló szokások kapcsán milyen kultúrája van ma Magyarországon a párkapcsolat tudatos ápolásának. A lélekbúvár szerint van még hová fejlődnünk, de a helyzet javuló tendenciát mutat, mivel egyre kevesebben érzik azt, hogy ciki vagy szégyellnivaló szakember segítségét kérni a problémák megoldására.

Nagyon jó lenne például eljutni odáig, hogy természetes legyen házasságkötés előtt részt venni egy néhány alkalmas tanácsadáson, ahol megtanulhatják a párok, hogy hogyan működik jól egy kapcsolat, milyen helyzetekre, krízisekre érdemes felkészülniük. Ezzel sok válást lehetne megelőzni

– fejtette ki. Végül hozzáfűzte, rendben van, ha egy kapcsolatban egyáltalán nem ünneplik ezt a napot, mivel ő bennfentesként is köztes megoldást választott a párjával: nem csinálnak nagy felhajtást ebből a napból, de valami apró meglepetéssel mindig kedveskednek egymásnak.

Meghallgatva a szakvéleményt végül arra jutottunk, hogy a Valentin-napra optimális számítások szerint sem kevesebb, mint 364 nappal korábban kell elkezdeni a készülődést.

Szakál Adrienn